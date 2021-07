La Renault 5 Turbo è pronta a tornare. Seppure non in veste ufficiale, la “nonna” di tutte le hot-hatch verrà riportata in vita da Legend Automobiles, una nuova officina che si è presa a cuore la missione di creare una reinterpretazione moderna della Renault.

Così, esattamente come Singer si occupa di rimettere a nuovo le Porsche 911, Legend Automobiles si prepara ad accontentare una fetta di nostalgici della mitica 5 Turbo.

Ritorno al futuro

L’azienda ha rilasciato le prime immagini teaser del modello che intende realizzare. Carreggiate XL, fari LED, terminali di scarico squadrati e forme retrò: la Renault 5 Turbo proposta da Legend Automobiles conserverà un forte legame col passato adattando l’auto ai tempi moderni.

Il modello si chiamerà Renault 5 Turbo 3 proprio per sottolineare il rapporto di continuità con le precedenti due generazioni dell’auto originale.

Non si sa ancora nulla sulle specifiche tecniche del restomod, il quale verrà presentato ufficialmente nel corso delle prossime settimane. È probabile, però, che sotto al cofano ci siano pistoni e bielle e non un powertrain elettrico. L’azienda, infatti, vorrebbe mantenere l’identità della 5 Turbo originale caratterizzata da 160 CV e soli 900 kg di peso.

La Renault 5 è anche un “restomod ufficiale”

Nel prossimo futuro, comunque, vedremo anche un “restomod ufficiale”. Renault, infatti, ha già annunciato il ritorno della 5 come auto elettrica. Inoltre, è in arrivo anche una variante ad alte prestazioni firmata Alpine. Quest’ultima sarà una sorta di omaggio alla Renault 5 Alpine del 1976, una delle primissime compatte sportive europee.

Il prezzo della Renault firmata Legend Automobiles? Un esemplare “originale” prodotto dal 1980 al 1985 e ottimamente conservato può valere dai 120 ai 130 mila euro. Chissà se anche la versione restomod raggiungerà certe cifre.

La R5 elettrica, invece, dovrebbe avere un listino decisamente più abbordabile.