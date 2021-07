Una BMW speciale per accogliere al meglio i propri amici fidati. BMW Italia ha presentato a Milano la X7 xDrive con motorizzazione mild hybrid diesel 40d personalizzata Poldo Dog Couture. Il kit da viaggio per cani che consente di farli viaggiare in un confort assoluto.

Massimo comfort per umani e cani

La X7 customizzata si distingue per interni e dettagli ancora più lussuosi. L’abitacolo presenta rivestimenti color marrone ed elementi in legno ed è profumato da Fresh Woods. Quest’ultimo è un profumatore realizzato da un laboratorio italiano ai sapori di Pompelmo e Lavanza con note di rosmarino, rosa, salvia e muschio.

Nel bracciolo anteriore è stato inserito un igienizzante che si attiva sfiorando il bracciolo aperto. In questo modo, viene rilasciato un soffio di spray approvato dal dipartimento di Scienze Biomediche dell’Università di Sassari e composto da una base alcolica potenziata da olii essenziali.

Il kit da viaggio può essere riposto nel bagagliaio della X7 e comprende una valigia realizzata in pelle e foderata in alcantara beige. All’interno si trovano i seguenti accessori:

Una cintura di sicurezza di 40 cm in pelle e paglia di Vienna per assicurare il cane al sedile durante i viaggi nei sedili posteriori;

Un guinzaglio e un collare in paglia di Vienna;

Una copertina 50x50 cm per il sedile posteriore ed arrotolabile in un trasportino con forma cilindrica, interamente in pelle e paglia di Vienna;

Una borraccia termica inserita in una custodia in pelle e paglia di Vienna;

Una coperta imbottita con ovatta zerodown;

Una rete in paglia di Vienna e pelle per dividere la zona del baule dalla zona dell’abitacolo riservato sia al cane che ai passeggeri;

Una ciotola a scomparsa che svanisce nel vano laterale del baule e gestibile con un pulsante che ne comanda l’apertura e la chiusura.

Ispirato agli Anni ‘60

L’intervento di Poldo Dog Couture è stato elaborato da Rossella Barbuto, socio dell’azienda, e si richiama al fascino italiano della “Dolce Vita” degli anni ’60. Così Barbuto spiega la progettazione del kit e degli interni:

“Ho immaginato di viaggiare proiettata nel 21esimo secolo, sostenibile e con tutti i sistemi di sicurezza disponibili, ma in grado di evocare quel calore che solo l’utilizzo di materiali nobili sono in grado di far vivere”.

Carlo Botto Poala, direttore marketing di BMW Italia, commenta l’edizione speciale:

“Insieme a Poldo Dog Couture abbiamo sviluppato una nuova interpretazione di funzionalità, libertà e versatilità. Il tutto si unisce ad una personalizzazione curata per condividere lo stile degli interni coi membri della famiglia a quattro zampe”.

L’iniziativa tra BMW e Poldo Dog Couture ha previsto anche un tour in Italia in alcune mete dedicate alla Pet Hospitality. Il tour ha toccato le tappe alberghiere di:

San Luis (Avelengo (BZ) – Trentino Alto Adige)

Borgo Eibn (Sauris (UD) – Friuli-Venezia Giulia)

Belmond Villa San Michele (Firenze – Toscana)

Belmond Castello di Casole (Casole d’Elsa (SI) – Toscana)

Trullo Cappero (Ceglie Messapica (BR) – Puglia)

Borgo Egnazia (Savelletri di Fasano (BR) – Puglia)

Belmond Hotel Splendido (Portofino (GE) – Liguria)

Il set Poldo Dog Couture per BMW X7 sarà disponibile su ordinazione sul sito ufficiale dell’azienda milanese.