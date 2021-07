Dopo una girandola di indiscrezioni e un tira e molla ai massimi livelli, la Commissione europea ha deciso: dal 2035 vuole proibire la vendita di qualsiasi auto emetta CO2. Addio benzina e diesel quindi, ma anche GPL, metano e tutte le ibride, plug-in incluse. Spazio solo ad auto elettriche e a idrogeno.

La proposta, che dopo un giro di consultazioni dovrà passare al vaglio dell’Europarlamento e del Consiglio europeo, è stata inserita nel pacchetto “Fit for 55”, che contiene tutte le riforme climatiche messe a punto a Bruxelles per ridurre entro il 2030 le emissioni CO2 europee del 55% rispetto ai livelli del 1990.

Per l’industria si tratta di una vera e propria rivoluzione, perché finora solo singoli Paesi avevano iniziato a ventilare il ban ai motori termici, ma mai c’era stata una proposta su così vasta scala.

Come avviene sempre per decisioni così divisive, le reazioni hanno avuto molteplici sfaccettature, dai timori dell’industria (anche se non tutta) alle richieste di fare ancora di più da parte dei gruppi ambientalisti. Ma qualcuno si è chiesto cosa ne pensano gli automobilisti? Noi sì, e vorremmo parlarne direttamente con voi nel nostro appuntamento settimanale su Clubhouse, in diretta domani mercoledì 21 luglio dalle 9 alle 10.

