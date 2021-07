Tempi duri per chi ancora si ostina a viaggiare in auto senza indossare la cintura di sicurezza o tenendo il telefonino in mano. Lo stato australiano del Queensland, primo al mondo, ha attivato da oggi il controllo di questo tipo di infrazioni al codice della strada utilizzando un innovativo sistema automatico di rilevamento con telecamere fisse e mobili non segnalate in anticipo.

L'iniziativa appena avviata nel Queensland segue quella di pari portata intrapresa nel 2020 dallo stato del New South Wales, con la differenza che la caccia a chi non usa la cintura di sicurezza è da subito operativa. Per i primi tre mesi i trasgressori riceveranno a casa un semplice avviso di infrazione, senza multa, ma a partire dal 1° novembre 2021 scatteranno le contravvenzioni vere e proprie.

Pronte le multe

Le autorità federali fanno sapere che le telecamere di controllo saranno sempre attive e che nella fase di sperimentazione avviata da luglio a dicembre 2020 sono stati controllati 4,8 milioni di veicoli rilevando 15.000 infrazioni per uso del cellulare alla guida e 2.200 per mancato uso delle cinture.

Nel Queensland la multa per uso di cellulare al volante è pari a 1.033 dollari australiani (circa 646 euro al cambio attuale) con la sottrazione di quattro punti patente e a 413 dollari (258 euro) più tre punti patente per chi non indossa la cintura di sicurezza.

Ricordiamo che in Italia, per le stesse violazioni al codice della strada, le multe vanno da 161 a 647 euro (più 5 punti patente) per l'uso del telefonino alla guida e da 83 a 333 euro (più 5 punti patente) per chi non allaccia la cintura.

Guida distratta e senza cintura, problemi globali

Il ministro dei trasporti australiano, Mark Bailey, ha lanciato la nuova campagna per la sicurezza stradale dicendo:

"La guida distratta è un killer silenzioso, come la guida in stato di ebbrezza. Per questo il nostro messaggio è sempre stato chiaro: 'mettete via il telefonino'. Usare il cellulare mentre si guida ha lo stesso effetto negativo di un tasso alcolemico compreso tra lo 0,07% e lo 0,10%.

A questo si aggiunge il commento di un portavoce dell'automobile club del Quensland che dice: