Non è la prima volta, negli ultimi tempi, che un prototipo della nuova Mercedes-AMG SL viene immortalato mentre fa delle prove su strada, ma solo queste recenti foto spia sono state in grado di catturare l'elegante carrozzeria della Sport Leicht da una distanza così vicina.

Le immagini mostrano la 2+2 sulla Casa di Stoccarda in due versioni differenti. Una più sportiva che monta un impianto di scarico a quattro uscite come l’auto avvistata il mese scorso in pista al Nurburgring, con la sola differenza della capote di colore nero anziché rosso. La seconda invece, fotografata con immagini così dettagliate da sembrare fornite dalla Casa, è simile al prototipo visto all'inizio di quest’anno durante alcuni test sulla neve.

Leggerezza e sportività

La Mercedes-AMG SL sarà il secondo modello sviluppato interamente dal reparto sportivo della Stella e vedrà il ritorno in grande stile al segmento delle cabriolet di lusso che resta una piccola ma importante nicchia di mercato per Mercedes. La nuova SL sostituirà i modelli SLC e Classe S Cabrio attualmente fuori produzione e prenderà anche il posto della AMG GT Roadster.

Dal punto di vista tecnico la prossima SL avrà un telaio inedito realizzato con la combinazione di elementi in alluminio, acciaio, magnesio e fibre composite per garantire leggerezza e aumentare la rigidità dell'auto. Secondo quanto dichiarato dalla Casa di Stoccarda la struttura dovrebbe garantire il 18% in più di rigidità torsionale rispetto al modello che sostituisce.

Nuova strumentazione

Gli interni dell’auto, ispirati alla 300 SL Roadster, sono già stati mostrati in via ufficiale. L’abitacolo della SL è un concentrato di lusso e tecnologia e si distingue per l'ampio schermo di infotainment che può inclinarsi in avanti per ridurre l'abbagliamento quando la capote è abbassata.

La nuova Mercedes SL dovrebbe essere svelata entro la fine dell'anno, con vendite che inizieranno all'inizio del 2022.