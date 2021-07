A guardarla sembra una Mercedes Classe S come tutte le altre, con lo stile rinnoato della nuova generazione, le linee sinuose e quell'eleganza tipica dell'ammiraglia di Stoccarda. Per svelarne l'anima completamente differente bisognerebbe estrarre una pistola e mirare - ad esempio - ai vetri. Forse si otterrebbe una piccola scheggiatura e nulla più.

Si perché quella che vedete in foto è la Mercedes Classe S Guard, la versione blindata della Mercedes più Mercedes che c'è, destinata a capi di stato, politici o personalità pubbliche che temono per la loro incolumità e vogliono poter girare in auto avvolti da un altissimo grado di sicurezza.

Per ciò che conta davvero

Lo slogan che accompagna la Mercedes Classe S Guard, nome completo Mercedes S 680 GUARD 4MATIC, non lascia spazio a dubbi: l'obiettivo è quello di proteggere da (quasi) ogni tipo di attacco, offrendo allo stesso tempo il non plus ultra del comfort di cui sono capaci gli uomini della Stella. Per ora si tratta di una versione di serie, con quella definitiva attesa al debutto al prossimo Salone di Monaco.

Protezione certificata VPAM VR10, il massimo livello per quanto riguarda i test balistici riservati ai veicoli civili. Questo significa che la Mercedes Classe S blindata può resistere a colpi di fucile ed esplosioni, facendo segnare i migliori risultati di sempre per un'auto del genere, con ottimi voti per la protezione superiore, inferiore e laterale.

Test effettuati utilizzando speciali manichini biofidelici, ovvero simili al corpo umano non solo nell'aspetto anche nella composizione, grazie polvere d’alluminio, resina epossidica, silicone e acrilico per replicare alla perfezione ossa e organi interni.

Ma come fa la Classe S Guard a essere così resistente? Alla base c'è l'Integrated Safety System (iSS), che non prevede più materiali protettivi integrati nella struttura standard, ma scocca e carrozzeria sono state modificate all'origine così da offrire una resistenza ben più alta rispetto alle Classe S Guard del passato.

Anche i cristalli sono stati modificati: sono spessi 10 cm con struttura a sandwich con protezione anti scheggia in policarbonato. Come gran parte degli altri elementi della Guard visivamente sono in tutto e per tutto simili a quelli della normale Classe S, ma riparano senza problemi da colpi di varie armi da fuoco. Anche gli pneumatici sono speciali: sono i Michelin PAX run-flat permettono di percorrere fino a 30 km dopo una foratura.

All'aumentare della sicurezza però cresce anche il peso e per questo motivo sono state apportate numerose modifiche, come i cristalli che non hanno azionamento elettrico ma idraulico, che garantisce anche l'operatività in caso di guasto all'elettronica di bordo. Anche cambio, assetto, sterzo e tanto altro sono stati ritarati, così da offrire all'autista lo stesso comfort di guida della versione non blindata della Classe S.

Il massimo del comfort

E trattandosi di Mercedes Classe S non mancano tutte quegli aspetti che la rendono una delle auto (o forse l'auto) più comoda del mondo: al di là della plancia infarcita da maxi monitor, si possono avere 2 schermi ancorati sui sedili anteriori, mini frigo posteriore, divanetto posteriore a 2 o 3 posti e altri optional disponibili sul listino ufficiale Mercedes.

Sono invece dedicati alla Guard la bombola di ossigeno interna, il sistema anti incendio, sirene, lampeggianti e alloggi anteriori per le bandiere.

Sotto al cofano della Mercedes Classe S Guard è presente il V12 biturbo di 6 litri abbinato per la prima volta alla trazione integrale 4Matic, capace di 612 CV e 830 Nm di coppia (ripartiti al 31% sull'asse anteriore e al 69% su quello posteriore) per una velocità massima dichiarata di 190 km/h.

Nasce da lontano

Quella delle Mercedes blindate non è una storia recente: già con il modello Nürburg 460 del 1928 la allora Daimler-Benz fu la prima azienda a dotare proprie auto di speciali dispositivi di protezione, per difendere i suoi occupanti da spari e attacchi esplosivi. Arrivarono poi altri modelli storici come la "Grande Mercedes" Tipo 770 (consegnata nel 1935 all'imperatore giapponese Hiroito) e la Tipo 500.

Dal 1965 in poi Mercedes ha incrementato l'offerta di modelli blindati: la Mercedes 600 berlina e Pullman e le Classe S 280 SEL 3.5, la 350 SE/SEL e la 450 SE/SEL, 380 SE/SEL fino alla 560 SEL, per poi arrivare al 2016 con la Mercedes-Maybach S 600 Guard.