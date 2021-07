Prosegue l’espansione della famiglia Mercedes-Benz a emissioni zero. Dopo l’introduzione, nel corso di quest’anno, dei modelli EQA, EQB ed EQS, la Casa di Stoccarda presenterà al Salone di Monaco la nuova berlina elettrica EQE, svelata ora ufficialmente da alcune immagini teaser.

Oltre alla nuova EQE saranno mostrate in anteprima la “prima berlina di lusso elettrica a batteria” marchiata AMG e un concept SUV Mercedes-Maybach. La Casa non ha fornito dettagli su questi modelli, ma presumibilmente saranno basati rispettivamente sulla berlina e sul SUV EQS. A questi modelli si aggiungerà la EQB presentata ad aprile che farà il suo debutto europeo nel salone tedesco.

Family feeling

La EQE non dovrebbe discostarsi molto in termini di stile dalla più grande berlina EQS sia per quanto riguarda la carrozzeria sia per quanto riguarda gli interni. A questo proposito l’immagine teaser rivela la presenza del sistema di infotainment MBUX in configurazione Hyperscreen, con lo schermo OLED che si estende per tutta la lunghezza della plancia come nel caso dell'ammiraglia Mercedes.

Im generale il design complessivo dell'abitacolo sembra essere identico a quello della sorella maggiore EQS.

Forme più dinamiche

La foto teaser della carrozzeria non rivela molti particolari delle forme dell'auto, ma si può notare la firma luminosa del fanale posteriore che si estende per tutta la larghezza della coda, in maniera simile, seppur non identica, a quella dell'EQS.

Le foto spia dei mesi scorsi mettevano in evidenza le dimensioni più compatte rispetto alla sorella maggiore, con la quale la EQE condivide la piattaforma, e le linee taglienti del parafango che si intravedono dalla foto teaser suggeriscono che la EQE possa essere più sportiva e dinamica rispetto alla EQS, maggiormente orientata al lusso.

Maggiori dettagli arriveranno dalla presentazione ufficiale dell'auto prevista per il Salone di Monaco che avrà luogo dal 7 al 12 settembre 2021.