La Hyundai i20 amplia la propria gamma con l’introduzione dell’allestimento Techline, versione contraddistinta da una ricca dotazione tecnologica e di connettività pensata per i clienti più giovani.

Nel mese di agosto questo modello sarà oggetto, sulla piattaforma di acquisto online Click to Buy, di un’iniziativa dedicata che include la vernice metallizzata in omaggio. Un vantaggio fino a 650 euro che si somma alle promozioni già in corso, alla Maxi Rottamazione Hyundai e all’Ecobonus statale.

Disponibile con due diversi motori

Il nuovo allestimento Techline sarà disponibile con le motorizzazioni 1.0 T-GDi turbo benzina da 100 CV di potenza, sistema mild-hybrid a 48 volt e nuovo cambio manuale intelligente a sei marce (iMT), e con il 1.2 MPi a 4 cilindri da 84 CV abbinato a un cambio manuale a cinque rapporti.

La dotazione di serie comprende cerchi in lega da 16", luci diurne e di posizione a LED, climatizzatore, cruise control, sensori di parcheggio posteriori con retrocamera, volante e pomello del cambio rivestiti in pelle.

L'equipaggiamento tech prevede il Multimedia system con touchscreen da 8'', bluetooth e la connettività wireless per Apple CarPlay e Android Auto.

Piattaforma Click to Buy

La Hyundai i20 può essere acquistata direttamente online tramite la piattaforma Click to Buy con una serie di vantaggi tra i quali la vernice gratis fino a un valore di 650 euro, la rottamazione di un'auto usata di almeno 10 anni con incentivo fino a 5.400 euro, a cui si aggiungono anche l'Ecobonus statale e la possibilità di pronta consegna.

Nel corso della scelta dell'auto il cliente può mettersi direttamente in contatto con il personale degli show-room Hyundai attraverso un’interfaccia LiveChat. Il portale online permette di selezionare l'auto e configurarla, ottenendo un'offerta personalizzata, prima di procedere all'eventuale firma del contratto e alla conferma dell'ordine.

A questi si aggiungono altri servizi quali la richiesta di un finanziamento, la possibilità di effettuare un test e la consegna dell’auto a domicilio.