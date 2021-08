Nell’attesa del debutto su strada, la Maserati Grecale affronta le onde dell’oceano. Il nome del nuovo modello, infatti, sarà sulla barca a vela Maserati Multi 70, l’imbarcazione-laboratorio creata dagli ingegneri dell’Innovation Lab di Modena.

Guidata da Giovanni Soldini e dal suo equipaggio, la barca parteciperà alle competizioni sportive dei prossimi mesi, tra cui la Rolex Fastnet Race, una regata di 695 miglia che prenderà il via domenica 8 agosto a Cowes, nel Regno Unito.

Una tradizione marittima

Grecale come il modello atteso per novembre e come il famoso vento mediterraneo che soffia da nord-est. Il prossimo SUV del Tridente mantiene la tradizione di Maserati che dal 1963 nomina le sue auto come i venti.

Tutto è iniziato con la Mistral ed è seguito con Ghibli, Bora, Merak e Khamsin, mentre nel 2016 è stata la volta della Levante, il primo SUV del marchio modenese. Così il trimarano italiano potrà letteralmente tenere alta la bandiera di Maserati.

Prime le versioni a benzina, poi l’elettrica

Oltre al varo del nuovo look dell’imbarcazione, le attenzioni degli appassionati sono rivolte per la Grecale vera e propria. Del SUV sono già trapelate alcune foto spia e un teaser ufficiale e sembra chiaro che le forme della Maserati saranno simili a quelle della Levante. Largo quindi ad un design muscoloso e filante, ma con dimensioni più compatte.

Maserati Grecale, la prima foto teaser

Nell’abitacolo dovremmo trovare un volante simile a quello della MC20, un quadro strumenti digitale e il sistema d’infotainment Uconnect5. A livello di motorizzazioni, la Grecale dovrebbe montare un 2.0 benzina mild hybrid, mentre il top di gamma sarebbe rappresentato dal 3.0 V6 derivato dal Nettuno della MC20.

Nel 2022, invece, sarà l’ora della versione 100% elettrica che si inserirà nella gamma “Folgore”, in cui troveremo anche la GranTurismo a batteria.