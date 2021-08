Il diffondersi della variante Delta nel Sudest asiatico impatta anche sulla produzione di Toyota. Dopo le anticipazioni del quotidiano Nikkei, la Casa in un comunicato ha sottolineato che, in aggiunta agli stop temporanei di agosto, resi noti alla fine di luglio, anche a settembre le linee di produzione si fermeranno secondo un calendario programmato in 14 impianti e in 27 delle 28 linee produttive.

L'adjustment, così è scritto nella nota della Toyota, potrebbe portare, come scrive il Nikkei online, a un taglio della produzione globale del 40%. La pandemia e anche la sempre più accentuata carenza di semiconduttori per il settore automotive hanno portato a questa decisione, che prende atto della difficoltà di reperire i componenti necessari all'assemblaggio delle vetture.

Tagli alla produzione per 360 mila veicoli

La produzione globale in settembre dovrebbe scendere a 360 mila unità, ma in liena con le stime di 9,3 milioni di veicoli per fine anno che già inglobavano gli effetti del coronavirus.

Il ridimensionamento dell'output riguarderebbe 140 mila veicoli per il mercato giapponese e 220 mila all'estero, 80 mila dei quali negli Usa, 40 mila in Europa, 80 mila in Cina e il resto in altre regioni.

Il blocco temporaneo delle linee riguarda anche Lexus, Hino e Daihatsu e coinvolge un po' tutti i modelli in produzione della Toyota.

Nelle ultime settimane il costruttore nipponico ha dovuto arrestare gli impianti produttivi di Aichi per via dell'aumento delle infezioni di Covid in Vietnam, uno dei principali centri manifatturieri per l'intero indotto, mentre a inizio agosto la fabbrica di Takaoka ha deciso uno stop temporaneo per l'insufficienza di chips.

Lo stop alle linee di produzione per quasi tutti gli impianti è previsto nei primi giorni di settembre e il giorno 17, che cade di venerdì. Chissà se anche nel Paese del Sol Levante sono così scaramantici?