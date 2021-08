L’attuale generazione della Range Rover è in commercio dal 2012. Qualche anno fa il restyling ne ha rinfrescato l’estetica, ma ormai sembra giunta l’ora del pensionamento.

Land Rover, infatti, sta proseguendo i test del nuovo modello che potrebbe debuttare entro la fine dell'anno.

Lo stile non cambia

A dire la verità, i prototipi della nuova Range Rover vengono avvistati con regolarità dal febbraio 2020. Solo recentemente, però, hanno perso le vistose camuffature che ne ricoprivano la carrozzeria. Un esemplare è stato “pizzicato” vicino al circuito del Nurburgring, uno dei terreni di test più frequentati dal colossale fuoristrada inglese.

Le proporzioni non sono molto diverse dalle precedenti Range Rover, ma c’è qualche novità. La mascherina anteriore appare leggermente più grande, mentre gli specchietti e le maniglie dovrebbero essere derivate dalla Velar e dall’Evoque.

Non dovrebbe mancare nemmeno il portellone posteriore con la doppia apertura proprio come la rivale BMW X7. A proposito di concorrenza, voci di corridoio parlano di un upgrade totale per la nuova Range Rover: l’obiettivo sarebbe quello di porsi sullo stesso livello di Bentley Bentayga e Rolls-Royce Cullinan.

Ibrida, elettrica e (forse) V8

L’adesivo giallo montato sulla fiancata lascia intuire che il prototipo sia equipaggiato con un powertrain ibrido. Nello specifico, la gamma della Range Rover dovrebbe confermare la versione plug-in. Del resto, la nuova Land Rover potrebbe basarsi sulla piattaforma MLA sviluppata come base di una prossima generazione di modelli elettrificati. Il SUV delle foto, quindi, dovrebbe montare una versione evoluta dell’attuale P400e.

Non solo ibrida, però. Alcuni rumors parlano di una possibile variante V8 con motore 4.4 biturbo di origine BMW. In arrivo ci sarebbe anche una Range Rover elettrica entro il 2024. Nel frattempo, aspettiamo il modello con motore termico, il cui debutto sarebbe fissato tra la fine del 2021 e l’inizio del 2022.