Hyundai continua a proporre la propria Maxi rottamazione, e ora che ci sono anche gli incentivi statali le due offerte si sommano: vediamo ad esempio la promozione sull'acquisto di una i30 Facelift in versione ibrida entro il 31 agosto.

Per una nuova i30 1.0 T-GDI 48V N Line da 120 CV, il prezzo di listino è di 27.700 euro, che scendono a 21.900 euro rottamando un veicolo con almeno 10 anni di anzianità. Si versa un anticipo di di 8.620 euro, e le rate mensili sono poi 36 da 198,80 euro (TAN 2,95%, TAEG 4,52%); al termine, c’è la consueta maxi rata da 9.695 euro.

Varie assicurazioni possono essere aggiunte, a richiesta, al finanziamento, mentre un ulteriore sconto di 750 euro può essere ottenuto in due modi diversi: se si dà in permuta una vettura di segmento C, oppure se in famiglia si possiede già una Hyundai.

Vantaggi

La i30 in offerta è un modello di segmento C recentemente ristilizzato, e con motorizzazione mild-hybrid: per questo, lo sconto complessivo con rottamazione di 5.800 euro è piuttosto interessante. Anche la rata mensile di circa 199 euro permette di dilazionare bene la spesa, e un ulteriore valore aggiunto è dato dalle garanzie quinquennali offerte da Hyundai.

Svantaggi

Questa offerta di Hyundai è condizionata alla disponibilità del bonus statale, e in ogni caso occorre una vettura da rottamare secondo le normative vigenti.

In sintesi