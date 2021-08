Drift e (tanti) cavalli non sono per tutti. Per quanto una sportiva moderna sia piena di controlli elettronici, bisogna sempre essere in grado di guidare e non esagerare con l'acceleratore.

Una “lezione di vita” che arriva dal Canada dove un ragazzo, nel tentativo di impressionare i passanti, è andato a sbattere contro un muro con la propria Toyota Supra.

Addio Supra

Insomma, bene ma non benissimo. Soprattutto se si considera che, stando alle ricostruzioni post-incidente, la Supra era nuova di pacca. L’impresa è stata documentata con un video pubblicato su Reddit nel thread “IdiotsInCars”, il cui nome dice già tutto.

Come si vede dal video, il “pilota” inizia ad accelerare troppo presto perdendo completamente il controllo dell’auto. La corsa della povera Toyota finisce contro un muro lasciando intendere che l’auto abbia riportato danni piuttosto importanti. Sempre secondo quanto riportato nella discussione di Reddit, l’auto era stata presa in prestito da una concessionaria.

Non solo Supra

L’incidente che ha coinvolto la Toyota Supra è avvenuto durante un raduno di auto messo in piedi da Auto Club YEG di Alberta, in Canada. Il giorno dopo lo sfortunato evento, uno degli organizzatori ha provato a spiegare l’accaduto dicendo che l’auto era, in realtà, di proprietà del ragazzo. In più, è arrivata la conferma che la Toyota è andata davvero distrutta.

Non è comunque la prima volta che sul web vengono pubblicati video di questo tipo. Negli USA, ad esempio, sono moltissimi i post che ritraggono i possessori di Ford Mustang intenti a mostrare le proprie qualità alla guida finendo quasi sempre contro un ostacolo. Il video che vi mostriamo ha qualche anno, ma è sempre attuale.

Supra e Mustang (e tantissime altre) sono sicuramente belle e divertenti da guidare, ma prima di tutto serve una discreta dose di buon senso.