Tra i fuoristrada più riconosciuti al mondo e icona del marchio inglese, il Land Rover Defender è stato oggetto nel corso della sua lunghissima carriera di numerose personalizzazioni e anche la nuova generazione del 2019 non fa eccezione. È il caso di questo esemplare denominato Valiance modificato dall’atelier Heritage Customs su commissione del presentatore televisivo e attore olandese Winston Gerschtanowitz.

Basato sul modello ibrido 110 P400e PHEV di quest’anno, prevede un allestimento specifico che comprende diversi elementi inediti tra cui ruote forgiate Space Cowboy da 22” diamantate, componenti esterni e interni verniciati in Santorini Black e rivestimenti interni in pelle nera e Alcantara.

Dettagli esclusivi

Dentro l’abitacolo il cruscotto, le maniglie delle portiere e le coperture degli altoparlanti inferiori insieme ad una serie di altri particolari sono stati verniciati in tonalità Santorini Black su espressa richiesta del cliente.

Finiture in pelle nera e Alcantara imbottita sono state utilizzate per la selleria, i pannelli delle portiere, le coperture degli altoparlanti superiori e il cruscotto, caratterizzate da cuciture a contrasto in bianco off-white.

Tra i dettagli risaltano il logo Heritage Customs inciso al laser anziché ricamato, per una sensazione al tatto particolare e un look sobrio e unico allo stesso tempo, oltre alla piastra decorativa incisa nella porta posteriore con motivi quadrati ad effetto 3D.

Personalizzazione al 100% su misura e prezzi a richiesta

L’atelier olandese specializzato nella personalizzazione di Land Rover Defender realizza i propri progetti esclusivamente su misura, partendo da schizzi basati dal confronto con i futuri proprietari. Per questo motivo il processo di progettazione e realizzazione di questa speciale Valiance è di circa un mese e mezzo, con prezzi disponibili su richiesta e variabili a seconda dei desideri del cliente.

L'esemplare è offerto con i nuovi cerchi in lega forgiati pensati esclusivamente dallo specialista olandese per il nuovo Defender, disponibili nelle misure da 20” e da 22” con prezzi rispettivamente a partire da 765 e da 895 euro.