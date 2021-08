Lo scorso luglio, Audi aveva anticipato la presentazione di tre nuovi prototipi elettrici pensati per “rivoluzionare la mobilità per come la conosciamo”. Di questi, è già stata mostrata la roadster futuristica Skysphere, mentre è in arrivo la Grandsphere.

Quest’ultima si è svelata un po’ di più in una nuova foto teaser ufficiale.

Un “salotto su ruote”

L’anticipazione della Grandsphere arriva direttamente dai social di Audi. Sulla pagina Facebook del marchio è stata pubblicata l’immagine della concept vista dall’alto fornendo nuove informazioni dopo il primo teaser di luglio.

Il prototipo ricorda un’Audi A7 più larga e affilata, ma senza motore termico. La sezione anteriore, infatti, è molto più compatta di quella di un’auto con propulsore tradizionale. Ciò ha permesso di ricavare un abitacolo più spazioso per tutti e 4 gli occupanti.

A giudicare dal teaser, gli interni dovrebbero essere anche molto “ariosi” vista la presenza del tetto panoramico che attraversa tutto il padiglione. In effetti, nelle precedenti occasioni Audi aveva parlato della Gransphere come una sorta di “salotto su ruote”.

Senza volante e senza pensieri

Il prototipo è dotato di guida autonoma di livello 4 e non presenta il volante. L’Audi è pensata per essere una vera navetta in grado di trasportare i passeggeri nel massimo comfort. Difficilmente, però, la carrozzeria verrà dotata del “passo allungabile” presente nella Skysphere. Sulla Grandsphere, infatti, non ci si è concentrati tanto sull’esperienza di guida, ma sul comfort dei passeggeri.

I prototipi non diventeranno dei modelli di serie, ma molte delle soluzioni pensate dovrebbero essere applicate alle Audi del domani.

In ogni caso, la Grandsphere debutterà il 2 settembre, mentre per il terzo ed ultimo prototipo ci sarà da aspettare i primi di ottobre. L’Urbansphere (questo il nome della terza concept) dovrebbe rappresentare un nuovo concetto di mobilità urbana.