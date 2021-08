All’inizio di quest’anno la Ford Fiesta è stata immortalata in foto spia che hanno catturato l’utilitaria ricoperta da evidenti camuffature per celare il prossimo restyling di metà carriera.

L’attuale Fiesta, giunta alla sua settima generazione, ha debuttato sul mercato nel 2017 e nuove immagini "rubate" evidenziano gli aggiornamenti estetici di cui sarà oggetto la compatta della Casa dell’Ovale, rivelando un design abbastanza familiare.

Nuovo design per la zona anteriore

L'avvistamento dell'auto nei mesi scorsi completamente pellicolata deve aver tratto parzialmente in inganno perché l'utilitaria sembra piuttosto simile nel look a quella in vendita attualmente sul mercato. In particolare la zona posteriore, completamente libera da ogni camuffamento tranne che per una striscia che copre il bordo superiore dei fanali, risulta essere invariata.

Al contrario la zona anteriore è quasi del tutto celata dalla pellicola mimetica che copre il cofano e la maggior parte della fascia frontale, ma nonostante ciò si può intuire un design inedito del paraurti al di sotto dei nuovi fari. Allo stesso modo anche la griglia sembra essere stata ridisegnata.

In arrivo nel 2022

Non risulta che Ford abbia in programma aggiornamenti per le motorizzazioni. La Casa americana ha infatti introdotto nel corso dello scorso anno la tecnologia mild hybrid per la Fiesta, abbinando un sistema ibrido leggero da 48 volt al motore 1.0 EcoBoost a tre cilindri. L’utilitaria ha anche ricevuto un cambio automatico a doppia frizione a sette rapporti.

L’attuale gamma di motorizzazioni dovrebbe rimanere invariata almeno fino al 2026, anno in cui Ford ha annunciato che ogni modello europeo sarà offerto con un motore ibrido plug-in o completamente elettrico. Il restyling della Ford Fiesta dovrebbe debuttare nella primavera del 2022, aggiornamento che verrà esteso poi anche alla versione sportiva ST.