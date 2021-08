Si avvicina l’ultimo weekend di agosto per tanti italiani pronti a partire (o a rientrare) per le vacanze. Esaurito il periodo più “caldo” dell’anno, sia dal punto di vista climatico che di traffico sulle strade, il 28 e il 29 agosto si preannunciano giorni senza particolare criticità.

È comunque previsto qualche rallentamento su alcune tratte. Per questo vale la pena scoprire cosa aspettarsi nel fine settimana grazie alle previsioni del traffico messe a punto da Autostrade.it.

Previsioni traffico sabato 28 agosto

Si preannuncia un sabato piuttosto scorrevole sia per le tratte dirette verso le località turistiche che al rientro nelle grandi città. Potrebbe esserci qualche disagio nel corso della mattinata viste le partenze verso mare o montagna, mentre nel pomeriggio è previsto qualche coda in corrispondenza delle città. In queste due situazioni, infatti, Autostrade segnala un traffico da bollino giallo.

Bollino verde, invece, per tutti gli altri momenti della giornata.

Dalle 8 alle 16 sarà vietata la circolazione per tutti i mezzi pesanti con massa complessiva superiore a 7,5 tonnellate.

Domenica 29 agosto

Stando alle previsioni, l’intera giornata di domenica potrebbe essere ideale per organizzare una partenza verso le località turistiche. Autostrade, infatti, prevede un giorno da bollino verde con traffico regolare per chi programma le proprie ferie.

Discorso diverso per chi rientra in città. Sia la mattina che al pomeriggio si prevede un bollino giallo con rallentamenti in corrispondenza delle grandi città. La situazione si normalizzerà nel corso della serata.

Da segnalare i lavori in corrispondenza di Celle Ligure che sarà chiusa al traffico in entrata e uscita nella notte tra il 28 e il 29. In questo caso è consigliata l’entrata e l’uscita nel casello di Varazze.

Dalle 7 alle 22 è in programma il blocco della circolazione per tutti i mezzi pesanti.

Previsioni meteo

Il weekend inizierà con un maltempo diffuso nel Centro-Nord con temperature in deciso calo e massime tra 21 e 25 gradi. Previste piogge e temporali su buona parte del Settentrione, così come i settori tirrenici e adriatici. Più soleggiato il meteo del Sud con temperature stazionarie e massime tra 26 e 31 gradi.

Va un po’ meglio domenica 29 con pioggia debole al nord e in Toscana. Qualche rovescio è previsto anche su Campania e in Puglia, ma con meno possibilità di temporali intensi e ampie schiarite nel corso della giornata.

Tutor accesi e lavori

1.400 km di rete autostradale sono presidiati dal sistema SICVe. Il sito ufficiale della Polizia Stradale dà aggiornamenti costanti sulle accensioni del sistema e sulle tratte interessate. Per conoscere la posizione degli autovelox vi consigliamo comunque di leggere il nostro approfondimento riguardo alle app che segnalano la presenza dei rilevatori di velocità su tutte le strade.

La Polizia di Stato, invece, pubblica online un elenco dei cantieri attivi nel periodo estivo.