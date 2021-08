Toyota prende parte al Meeting di Rimini 2021 per affrontare i temi dello sviluppo tecnologico e del futuro della mobilità.

Il brand giapponese è Mobility Partner della rassegna giunta alla 42esima edizione che si conclude il 25 agosto. Così Toyota mette a disposizione una flotta di 20 auto per gli spostamenti degli ospiti nel corso delle giornate dell’evento.

Beyond Zero

Luigi Ksawery Lucà, ad di Toyota Italia, ha partecipato anche all’incontro di domenica 22 agosto incentrato sulla transizione ecologica e sui vettori energetici. Il manager ha parlato dei progetti del brand in materia di mobilità e sostenibilità, soffermandosi soprattutto sul tema dell’idrogeno e della Mirai, la berlina con tecnologia fuel cell.

L’ad Lucà spiega così la partecipazione al Meeting:

“Il Meeting di Rimini è da sempre un luogo per condividere idee, opinioni e proposte per un futuro migliore. Siamo felici di partecipare e di parlare dell’impegno di Toyota che va oltre la sola riduzione delle emissioni inquinanti”.

Il legame con Woven City

Il punto nevralgico delle operazioni della Casa è lo stand “Beyond Zero”. Situato tra i padiglioni del meeting, presenta tre lati completamente aperti e un lato caratterizzato da una vetrata luminosa. Al centro dei 200 metri quarti dello stand c’è un cerchio blu elettrificato a led che simboleggia lo Zero di “Beyond Zero”, la strategia per il futuro di Toyota.

Il concept dello stand si rifà a Woven City, la città-laboratorio creata da Toyota in Giappone per sperimentare varie soluzioni per la mobilità sostenibile e la guida autonoma. Accanto allo stand della Casa sono posizionati quattro modelli che rappresentano quattro tipi diversi alimentazione: la Mirai ad idrogeno, la Yaris Cross full hybrid, la RAV4 ibrida plug-in e l’elettrica Lexus UX300e.