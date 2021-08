Porsche Taycan e Taycan Cross Turismo si aggiornano per il 2022 con una dotazione ancora più ricca e improntata alla tecnologia di bordo.

Non solo: nella lista di accessori delle elettriche di lusso si aggiungono una serie di opzioni di personalizzazione che permettono di rendere ancora più unica la propria Porsche.

Si ricarica più in fretta ed è "autonoma"

Il powertrain dei due modelli Porsche è stato aggiornato con alcune migliorie al sistema di raffreddamento delle batterie e alle funzioni di ricarica. In sostanza, il pacco batterie può essere ricaricato più velocemente in quanto il sistema supporta delle temperature leggermente più alte.

Le Taycan e Taycan Cross Turismo, inoltre, sono ora dotate della funzione Remote Park Assist. Attraverso il proprio smartphone si può comandare la propria auto per entrare o uscire da un parcheggio stretto sia in perpendicolare che in parallelo.

Per uscire dal posteggio, la vettura utilizza i sensori agli ultrasuoni e le varie telecamere: se lo spazio rilevato è sufficiente, il proprietario può avviare la funzionalità attraverso l’app Porsche Connect.

Infotainment più veloce e colori “infiniti”

Nelle Taycan e Taycan Cross Turismo Model Year 2022 c’è spazio anche per un aggiornamento del sistema d’infotainment Porsche Communication Management (PCM). Una gradita aggiunta per gli utenti Android è la compatibilità con Android Auto attraverso il collegamento alla presa USB-C.

Migliorato anche l’assistente vocale che riconosce con più facilità le istruzioni in qualsiasi lingua. Infine, il sistema infotelematico della Porsche complessivamente più veloce e presenta una nuova veste grafica.

Tante le opzioni di personalizzazione. Oltre alle 17 tinte disponibili, si aggiungono i programmi Paint to Sample e Paint to Sample Plus. Il primo dà la possibilità di scegliere tra altri 65 colori (tra cui l’Acid Green e il Viola Metallic delle foto ufficiali), mentre il secondo consente di creare su misura la propria tinta.