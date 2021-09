Subaru Solterra, i nuovi teaser del crossover elettrico

Una serie di nuove immagini teaser svelano le forme definitive della Subaru Solterra, il primo crossover elettrico della Casa giapponese.

Il modello è sviluppato sulla base del concept Toyota bZ4X grazie alla collaborazione tra i due marchi che hanno già dato vita alle gemelle sportive GR 86 e BRZ. La Subaru elettrica arriverà anche in Europa nel corso del 2022 e avrà forme spigolose e interni tecnologicamente avanzati.

Si “maschera” da Toyota

Grazie a qualche ritocco su Photoshop, è possibile "leggere" meglio le foto teaser del crossover giapponese. L’impressione è che il look non si allontanerà troppo da quello del prototipo Toyota con linee tese ed elaborate e vistose protezioni per donare un’estetica off-road.

Subaru Solterra Toyota bZ4X concept

Le uniche differenze rispetto alla bZ4X riguardano proprio le protezioni: mentre sulla Toyota erano in nero lucido, nella Subaru sembrano in plastica. Inoltre, a differenza del concept, il tetto non è nero, ma della stessa tinta della carrozzeria.

Trazione integrale e abitacolo futuristico

Le immagini mostrano anche gli interni della nuova Subaru. Pure in questo caso è evidente la somiglianza col prototipo Toyota. L’abitacolo ha un’impostazione minimalista con un sistema d’infotainment integrato in un pannello e il quadro strumenti collocato più in alto e più lontano dal volante rispetto ad un modello “tradizionale”.

La Solterra utilizza la piattaforma e-Subaru Global Platform dedicata ai modelli a batteria e avrà la trazione integrale fornita da due motori elettrici, uno per asse. Autonomia e capacità della batteria, però, non sono ancora state annunciate.

Ricordiamo che il nome della nuova Subaru deriva dall’unione di “Sol” e “Terra”. Per la Casa questo indica la fase di convivenza con la natura verso cui ci stiamo muovendo.

La Solterra dovrebbe debuttare qualche mese dopo la bZ4X dato che quest’ultima potrebbe arrivare in concessionaria già nella prima parte del 2022.