Sulle automobili a benzina, non dotate di un sistema ibrido, le Case propongono comunque degli sconti interessanti: guardiamo ad esempio uno degli esempi di Citroen per la C5 Aircross da 130 cavalli in allestimento Live, con scadenza al 30 settembre.

La Citroen C5 Aircross Live Puretech 130 CV S&S, dal costo iniziale di 27.400 euro, viene a costare con lo sconto 20.700 euro, che diventano 20.000 accedendo al finanziamento Simplydrive. Per ottenere lo sconto, è necessaria la rottamazione di un veicolo immatricolato prima del 1 gennaio 2011.

Con un anticipo di 4.700 euro, le rate sono 35 da 187,81 euro (TAN 5,49%, TAEG 7,09%), comprese le spese di incasso di 3,5 euro a rata; al termine, la rata finale ammonta a 12.218,5 euro, per una percorrenza massima di 30.000 km.

L’esempio comprende anche il servizio facoltativo IdealDrive, con tre anni di garanzia totali e manutenzione ordinaria programmata per 36 mesi o 30.000 km.

Vantaggi

Per una vettura comoda e spaziosa come la C5 Aircross è possibile dilazionare bene la spesa, grazie soprattutto al valore di listino iniziale non troppo alto e soprattutto ad una rata mensile inferiore ai 190 euro. Positiva anche l’aggiunta, in questo importo, di un servizio triennale di garanzia e manutenzione ordinaria.

Svantaggi

Agli importi citati vanno aggiunti gli oneri finanziari. Per accedere a questa offerta Citroen, non cumulabile con altre in corso, è necessaria la rottamazione di un veicolo decennale.

In sintesi