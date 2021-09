Tasso zero e anticipo zero: non sempre questi vantaggi si trovano nelle offerte promozionali della Case. E' quanto invece propone Nissan per il modello Qashqai a benzina da 140 CV, in caso di rottamazione e fino al 30 settembre.

Il modello di esempio è la Nissan Qashqai Acenta Premium 1.3 DIG-T, il cui listino è paria a 27.560 euro, IPT e PFU escluse. Lo sconto di 5.000 euro, con il contributo di Nissan e delle concessionarie, si può ottenere a fronte della rottamazione di un veicolo immatricolato a partire dal 1 maggio 2011 e di proprietà del cliente da almeno 12 mesi.

Il prezzo iniziale scende così a 22.560 euro; quindi non si versa anticipo, mentre le rate sono 36 da 313,77 euro (TAN 0%, TAEG 0,88%); la maxi rata finale ammonta a 13.228,80 euro, per un massimo di 30.000 km e 0,10 euro per ogni chilometro percorso in più.

Nell’offerta sono compresi Finanziamento protetto e Pack service che include due anni di assicurazione furto e incendio.

Vantaggi

Sicuramente, il vantaggio principale su questa Nissan Qashqai rispetto ad altre offerte del periodo sta nell’assenza di anticipo da versare e nel tasso zero, tra l’altro con un TAEG inferiore all’1%, quindi con costi fissi non troppo alti. Nell’offerta sono compresi anche alcuni servizi assicurativi.

Svantaggi

E’ comunque necessaria la rottamazione, anche se con condizioni diverse rispetto a quelle previste per l’Ecobonus statale. Attenzione ai costi in più, e agli accessori inclusi nelle versioni in stock disponibili nelle concessionarie Nissan.

In sintesi