Prosegue l’espansione di Cupra, il marchio sportivo spagnolo nato nel 2018 che ha da pochi giorni inaugurato lo showroom in Odeonsplatz a Monaco di Baviera.

Il brand iberico ha infatti aperto il nuovo Cupra Garage Milano, nel capoluogo lombardo in Corso Como, 1. Così, la Casa arriva nel cuore della Lombardia e i piani per il futuro non sono finiti qui.

Non solo nuovi modelli

Cupra Garage Milano si sviluppa su una superficie di 350 m2 distribuiti su due livelli. Al piano superiore è presente un’area showroom dedicata all’esposizione dei modelli, alla gastronomia e al lifestyle. Al piano inferiore, invece, c'è uno spazio multidisciplinare destinato a eventi e incontri, anche in chiave business.

La struttura sfoggia elementi di design come una parete di blocchi di rame, il colore caratteristico del marchio. Il soffitto ospita un’opera d’arte, che rappresenta la connessione con l’elettrificazione dell’industria automotive, e un’installazione di lampade Chispa by Marset realizzate per Cupra.

Da Milano a Sydney

Milano ha rappresentato il quarto Cupra City Garage al mondo dopo quelli di Città del Messico, Amburgo e Monaco. Nei prossimi mesi, la rete si espanderà anche a Madrid, Rotterdam, Lisbona, Berlino e Sydney.

L'inaugurazione del Cupra Garage Milano è avvenuta durante la Milano Design Week, alla presenza del ceo di Cupra Wayne Griffiths che ha detto:

“L’Italia è il quarto mercato più importante a livello mondiale e stiamo riscontrando una crescita importante. Siamo passati da 200 unità vendute tra gennaio e agosto 2020, a 4.000 esemplari nello stesso periodo di quest’anno. Il merito va anche alla Formentor, mentre da novembre troveremo anche la nostra auto 100% elettrica Born”.

Così Pierantonio Vianello, direttore del marchio Cupra in Italia: