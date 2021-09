Il restyling della BMW Serie 3 torna a farsi vedere. Stavolta la berlina bavarese si mostra nella versione ibrida plug-in a benzina. Le camuffature sono ancora tante, ma si può già iniziare a immaginare come sarà il design del modello che potrebbe debuttare nell’estate 2022.

Aggiornamento di metà carriera

Prima di tutto, la griglia frontale. La calandra a doppio rene “extra-large” degli ultimi modelli come la Serie 4, l’iX e la X7, ha fatto molto discutere, ma sembra che sulla Serie 3 restyling troveremo una soluzione più “tradizionale”.

In generale, non ci saranno stravolgimenti nel look della berlina, ma solo qualche aggiornamento estetico nella forma dei paraurti anteriore e posteriore e una nuova grafica dei fari LED.

Come per la gamma attuale, a seconda dell’allestimento scelto potrebbe esserci un look più sobrio o più sportivo. La versione M Sport rimarrà sempre la più accessoriata e si distinguerà per un disegno più aggressivo di frontale e posteriore. Ci aspettiamo anche nuove tinte per la carrozzeria e nuovi stili per i cerchi in lega.

Interni rinnovati e ampia scelta di motori

Le novità sulla Serie 3 potrebbero riguardare soprattutto gli interni. Le precedenti foto spia avevano mostrato il display curvo che ha debuttato sulla iX e che sarà presto adottato da altri modelli BMW. È probabile che vedremo anche nuovi rivestimenti e più opzioni per personalizzare gli interni con modanature e dettagli specifici.

Il prototipo delle foto spia è equipaggiato con un powertrain ibrido plug-in come viene evidenziato dagli adesivi sulla fiancata. Dovrebbero essere confermate le versioni 320e e 330e rispettivamente da 204 e 292 CV, le quali hanno debuttato di recente nel listino della Serie 3. La gamma si completerà con unità mild hybrid a benzina e diesel. Infine, ci sarà spazio anche per una variante 100% elettrica.