Per un attore è normale passare diversi mesi dell’anno lontano dalla propria famiglia e dalla propria casa, a causa delle riprese di film o serie televisive. Questo tipo di lavoro comporta spostamenti continui in giro per il mondo e vivere in alberghi o in alloggi all’interno del set può diventare piuttosto faticoso.

Per questo Anderson Mobile Estates, un’azienda americana produttrice di camper di lusso personalizzati, ha realizzato un veicolo chiamato The Heat, in onore dell’omonimo film di Will Smith. Questo camper venne acquistato proprio dal celebre attore di Hollywood che lo vide nella sua versione originaria e decise poi di modificarlo secondo i propri gusti e le proprie esigenze.

Una villa su ruote

Il camper in questione fu il primo costruito dalla famiglia Anderson ed era stato inizialmente soprannominato The Studio, divenuto in seguito noto come The Heat una volta acquistato e personalizzato da Will Smith. È un enorme veicolo a due piani con 22 ruote che all’epoca della presentazione rappresentava il non plus ultra dell’eleganza e del lusso.

A vederlo oggi, certo, sente un po’ il peso degli anni in alcuni particolari, ma rimane comunque tra i camper più impressionanti e costosi mai creati con il suo prezzo da 2,5 milioni di dollari (2.114.000 euro al cambio attuale).

Da quanto risulta Will Smith è ancora il proprietario di The Heat, mezzo che viene anche affittato dall’attore originario di Philadelphia nei momenti di inutilizzo durante l’anno, per una cifra di 9mila dollari a settimana (7.616 euro al cambio attuale).

C'è anche il cinema

Come spiega il designer Mackenzie Anderson nel video dedicato a questo particolare veicolo, il camper era stato dotato di una soluzione per alzare il piano superiore di oltre 1 metro tramite un sistema di sollevamento a otto pistoni.

Questo meccanismo permetteva di creare spazio per una sala cinema con schermo a discesa da 100”, sufficientemente grande per ospitare fino a 30 persone e utilizzabile anche come spazio per ufficio.

A tutto lusso

Al piano inferiore si trova la cucina con sala da pranzo che comprende una postazione trucco professionale e, a quanto mostrano foto più recenti di The Heat, un minuscolo ufficio ed è inoltre presente un secondo salotto usato da Smith come guardaroba.

Il bagno dal valore di 25mila dollari (21.200 euro al cambio attuale) occupa l’intera larghezza del camper ed è dotato di una doccia per sauna e un WC a secco separato, con la particolarità della porta di vetro che diventa opaca al tocco di un pulsante.

Una vera casa mobile

Altro segno distintivo di questo motorhome esagerato sono le porte, tutte completamente automatiche, che emettono un suono nel momento dell'apertura e in quello di chiusura in stile Star Trek.

Dopo aver acquistato e preso in consegna The Heat nei primi anni 2000, Will Smith lo ha utilizzato per viverci durante le riprese di alcuni dei suoi film di maggiore successo come Alì, Men in Black III e La Ricerca della Felicità.