La Lamborghini Countach è stata una delle grandi protagoniste dell'estate, con la presentazione della sua erede LPI 800-4. Una supercar in edizione ultra limitata basata sul V12 elettrificato della Sian.

Ora, a giudicare da un nuovo video teaser ufficiale, la Casa di Sant’Agata Bolognese sembra essere al lavoro su un altro “revival” della Countach, stavolta con protagonista la concept del 1971.

Un video e tanti indizi

Il video di circa un minuto pubblicato su Twitter segue passo per passo la lavorazione artigianale della Lamborghini Countach originale. Le riprese mostrano l’attenzione e la cura al dettaglio nel posizionamento e nell’intaglio della pelle dei sedili.

Nella parte finale, col sottofondo sonoro inconfondibile del motore V12 aspirato, vengono dati altri indizi sul progetto Lamborghini. A giudicare dai dettagli messi in evidenza nel video e dalle scritte finali, si può dire che la Casa stia preparando un restauro in grande stile della Countach LP500.

Lamborghini Countach LPI 800-4

Un omaggio al primissimo modello

Si tratta della prima Countach in assoluto, il prototipo mostrato al Salone di Ginevra nel 1971 e capace di stravolgere in maniera irreversibile il mondo delle supercar. L’auto venne utilizzata per alcuni collaudi pre-produzione e fu la base tecnica e stilistica per la versione di serie, messa in vendita nel 1974.

Una supercar come mai se ne erano viste prima, con protagonista il 4.0 V12 del prototipo.

Lamborghini Countach LP500

A Sant'Agata sembrano quindi intenzionati a continuare i festeggiamenti per i 50 anni della Countach, culminati con la presentazione della potentissima Countach LPI 800-4.

Non resta che attendere i nuovi sviluppi delle prossime settimane.