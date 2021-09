Come rendere unico il proprio Land Rover Defender? Se le ampie possibilità di personalizzazione offerte dalla Casa non bastano, è necessario rivolgersi a tuner specializzati.

In Olanda c’è Heritage Customs, una delle realtà più interessanti quando si tratta di mettere le mani sul fuoristrada inglese. L’atelier ha presentato la Valiance Verdigris, un esemplare unico basato sulla Defender 110.

Il rame è protagonista

Il nome “Verdigris” deriva dalla patina che si forma quando si espone il rame all’aria o all’acqua. Il color rame è proprio uno degli ingredienti speciali della formula scelta da Heritage Customs che ha rifinito il Defender con diverse componenti di questo tipo sia negli esterni che negli interni. Il verde del rame ossidato, invece, ha ispirato la colorazione della carrozzeria.

Gli elementi in Magic Metal Satin Copper si ritrovano sul cofano e nei passaruota, vicino ai cerchi in lega da 22” Space Cowboys. Nell’abitacolo il color rame è presente sulla plancia e sulle razze del volante. Persino i 100 bulloni dei pannelli delle portiere hanno questa speciale colorazione.

A completare la personalizzazione sono i rivestimenti in pelle beige che rappresentano un omaggio alla Defender HUE166, il primo modello mostrato al mondo nel 1948.

Completamente su misura

Naturalmente, ogni cliente può scegliere materiali, colori e cerchi in lega per la propria Land Rover. Infatti, sono disponibili anche altri stili di cerchi da 20” o 22” in tinta argentata o nera. Nel caso di questa Defender, i lavori hanno richiesto oltre un mese e mezzo.

Heritage Customs non parla di modifiche al motore. Da qui possiamo dedurre che le personalizzazioni estetiche siano applicabili a tutte le motorizzazioni a benzina, ibride o diesel e anche alla carrozzeria 90.

Tra le altre creazioni del tuner, ricordiamo anche la splendida e dettagliatissima Valiance Curaçao, una Defender con interni speciali che si richiamano all’isola caraibica di Curaçao, il luogo in cui il proprietario dell’auto e sua moglie si sono incontrati per la prima volta.