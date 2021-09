La nuova BMW Serie 2 Coupé di seconda generazione (G42), a differenza del modello prodotto in Germania che sostituisce, viene costruita presso lo stabilimento messicano di San Luis Portosi, dove peraltro viene realizzata anche la Serie 3.

Per celebrare l’avvio della produzione dell'auto, iniziata nei primi giorni di questo mese, un esemplare della sportiva bavarese è stato dipinto con una speciale livrea dallo stile che ricorda da vicino alcuni modelli della collezione Art Car.

Verniciata a mano

La particolare verniciatura colorata è stata applicata dall’artista messicano Bosco assieme ai dipendenti BMW Luis Esquivel e David Fernandes e presenta un motivo che unisce la bandiera tedesca con quella messicana per legare il luogo dove l’auto è stata stata sviluppata, la Germania, con quello dove effettivamente viene costruita, il Messico.

Per ottenere questo risultato sono state impiegate almeno otto tonalità diverse di colore, che hanno richiesto oltre 6 litri di vernice e 2,5 litri di trasparente e ad alcune di queste sono state passati cinque strati di vernice. L’intero processo è stato eseguito manualmente con gli addetti che hanno applicato la vernice colore per colore e ha richiesto mezz’ora di asciugatura prima di procedere con una nuova mano.

Si è trattato di un lavoro lungo e complesso che ha impiegato tre settimane per la stesura della vernice, oltre a due settimane ciascuna per il rivestimento trasparente e per lucidare la carrozzeria e sistemare eventuali imperfezioni.

Sarà anche a trazione posteriore

BMW ha scelto un esemplare in versione M240i con guida a destra e sebbene questa livrea non sarà disponibile per i clienti, ci sono buone probabilità che la Casa bavarese possa offrire alcune colorazioni speciali per la nuova Serie 2 Coupé, a partire dalle tonalità personalizzate del programma Individual.

Il modello in questione è in configurazione xDrive, ma arriverà presto sul mercato anche una variante a sola trazione posteriore. Come nel caso di tutte le versioni della Serie 2 Coupé, anche questa sarà abbinata a una trasmissione esclusivamente automatica, anche se la nuova M2 in arrivo nella seconda metà del 2022 dovrebbe avere la possibilità di montare un cambio manuale.