Venerdì 17 settembre 2021 è in programma lo sciopero nazionale del trasporto pubblico locale. Lo stop interessa molte grandi città del nostro Paese e potrebbe provocare disagi dal punto di vista del traffico, in particolare in prossimità e all'interno dei centri urbani di maggiori dimensioni.

Lo stop di 24 ore è stato indetto dal sindacato USB (Unione Sindacale di Base) Lavoro Privato e tra le principali motivazioni della mobilitazione rientrano la richiesta della riduzione degli orari di lavoro ed il superamento dei salari d’ingresso penalizzanti per i neo assunti.

Nel dettaglio gli orari dello sciopero nelle principali città, da Nord a Sud.

Lo sciopero a Milano

Lo sciopero del 17 settembre riguarda i trasporti pubblici su rotaia sia quelli su gomma.

ATM (autobus, metri e tram): il servizio è garantito prima delle 8.45 e nella fascia oraria dalle 15 alle 18.

(autobus, metri e tram): il servizio è garantito prima delle 8.45 e nella fascia oraria dalle 15 alle 18. AGI (autobus): potrebbero subire ritardi o cancellazioni le linee 201, 220, 222, 230, 328, 423, 431, 433 e Smart Bus. Garantite le corse in partenza dai capolinea nella fascia oraria dalle 5.30 alle 8.29 e in quella dalle 15.00 alle 18.00.

Lo sciopero a Torino

Il consorzio GTT comunica che oltre al sindacato USB, in data venerdì 17 settembre prenderà parte a uno sciopero della durata di 4 ore anche l’Organizzazione UGL Autoferrotranvieri Piemonte. L'agitazione interesserà sia i mezzi di superficie che quelli sotterranei e ferroviari.

Autobus, metro e tram : il trasporto urbano-suburbano e la metropolitana saranno attive dalle 6 alle 9 e dalle 12 alle 15, mentre il servizio extraurbano da inizio corse alle 8 e dalle 14.30 alle 17.30. Tra le 15 e le 18 potrebbero non essere garantite le corse della linea bus SF2 tra Borgaro e Torino e viceversa.

: il trasporto urbano-suburbano e la metropolitana saranno attive dalle 6 alle 9 e dalle 12 alle 15, mentre il servizio extraurbano da inizio corse alle 8 e dalle 14.30 alle 17.30. Tra le 15 e le 18 potrebbero non essere garantite le corse della linea bus SF2 tra Borgaro e Torino e viceversa. Ferrovie: il servizio ferroviario SfmA Borgaro-Aeroporto-Ceres sarà operativo da inizio corse alle 8 e dalle 14.30 alle 17.30, invece quello Sfm1 Rivarolo-Chieri dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21.

Lo sciopero a Bologna

A Bologna lo sciopero riguarderà il personale che opera nei trasporti automobilistici e filoviari Tper e avrà luogo, venerdì 17 settembre, dalle ore 8.30 alle ore 16.30 e dalle ore 19.30 a fine servizio.

Saranno attive le corse urbane, suburbane ed extraurbane dal capolinea centrale verso la periferia e viceversa con partenza fino alle 8.15 al mattino e fino alle 19.15 alla sera.

Lo sciopero a Roma

Nella Capitale si fermeranno anche la rete Atac, con disagi possibili su linee di metropolitana, bus, tram e sulle ferrovie Roma-Lido, Termini-Centocelle e Roma-Nord. Lo sciopero interesserà anche le linee bus della società RomaTpl. Il servizi di trasporto pubblico locale sarà garantito nelle fasce orarie a partire da inizio corse fino alle 8.30 e dalle 17 fino alle 20.

A rischio di stop le linee notturne con denominazione “n” nella notte dal 16 al 17 settembre e in quella dal 17 al 18 settembre. Nessuno sciopero per il servizio delle linee diurne con corse programmate oltre le ore 24 e le corse notturne delle linee 38-44-61-86-170-246-301-451-664-881-916-980 e delle linee 314-404-444 della società RomaTpl.

Lo sciopero a Napoli

Aderiranno allo sciopero previsto per venerdì 17 settembre, nel capoluogo campano, i mezzi di superficie, le metropolitane e le funicolari.