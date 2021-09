Al recente Salone di Monaco 2021 è stato svelato al pubblico il prototipo che rappresenta la visione dell’auto elettrica del futuro secondo Cupra: la UrbanRebel Concept. Ora Cupra ci spiega meglio com'è nato.

Si tratta di un modello dal look ispirato alle competizioni che interpreta in chiave estrema il design della prossima city car a emissioni zero in arrivo nel 2025 con i marchi Cupra, Volkswagen e Skoda.

Design ispirato dal mondo videoludico

Oltre al mondo delle corse la ricerca stilistica alla base del concept ha trovato notevoli spunti dalla Generazione Z, la fascia di popolazione che comprende i giovani nati tra il ’95 e il 2010, cresciuti nell’era digitale e videoludica che costituiranno una potenziale clientela nel futuro del marchio.

L’estetica della UrbanRebel è stata anche influenzata dalla grafica presente nei videogiochi, a partire dalle tonalità vivide scelte per la verniciatura della carrozzeria, in particolare nelle colorazioni giallo e viola fosforescenti con trama che ricorda quella dei pixel.

Triangolo come elemento dinamico

Uno sguardo rivolto verso il futuro che si esplicita nella linea laterale che solca le fiancate, protesa in avanti e nell’assenza del lunotto posteriore che forse non sarà più indispensabile nelle auto di prossima generazione.

Si distingue nel linguaggio stilistico del marchio l’elemento a forma di triangolo che è la base del logo Cupra e viene riproposto in diversi particolari della carrozzeria come i fari triangolari contrapposti formati a loro volta da tre triangoli, i fanali posteriori dal medesimo design e le linee laterali che convergono in un punto. Una forma geometrica scelta per trasmettere la sensazione di dinamicità, rivolta sempre in avanti.

Secondo il capo del design che ha lavorato al prototipo UrbanRebel, Jorge Diez, “il messaggio è che le auto elettriche possono essere altamente emotive, che la vita è emozione e che devi godertela ogni giorno”.