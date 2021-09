La nuova Maserati GranTurismo è stata immortalata in una nuova serie di foto spia. Anche in questa occasione sono presenti evidenti camuffature che nascondono parzialmente il design della sportiva del Tridente. Il lancio sul mercato della due porte del marchio modenese è previsto nel 2022.

Dettagli esterni nascosti

Le immagini della nuova GranTurismo rivelano l’estetica del nuovo modello caratterizzata da parafanghi anteriori dalle forme bombate e fiancate posteriori allargate, oltre che dalla griglia frontale tipicamente Maserati. Nella parte posteriore, si nota la presenza dei quattro tubi di scarico nascosti sotto i fanali posteriori mimetizzati e un paraurti dall'aspetto elegante.

Dal punto di vista delle motorizzazioni la GranTurismo potrebbe ricevere il nuovo V6 Nettuno, il propulsore biturbo da 3 litri in grado di erogare 630 CV di potenza e 730 Nm di coppia già montato sulla MC20, forse in versione leggermente modificata.

Arriverà in versione completamente elettrica

Si tratterà del primo modello della Casa del Tridente a essere offerto in una variante completamente elettrica, la quale potrebbe alimentare per la sportiva MC Stradale da oltre 600 CV di potenza. Quest'ultima verrà sviluppata da tre motori elettrici, uno installato all'anteriore e due posti al retrotreno, alimentati da batterie in grado di sviluppare 100 kWh con tecnologia a 800 Volt in grado di sostenere la ricarica rapida.

La Maserati GranTurismo dovrebbe essere presentata ufficialmente entro la fine dell’anno, mentre la commercializzazione inizierà a partire dal 2022. Oltre alla versione coupè verrà lanciata contestualmente anche la variante scoperta GranCabrio, così come il debutto per il modello a emissioni zero è previsto anch'esso per il prossimo anno.