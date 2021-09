Nella storia dell’automobile, a partire dagli Anni ’70, la sperimentazione nelle linee e nelle forme ha assunto un ruolo sempre più importante, soprattutto grazie al lavoro dei grandi designer italiani dell’epoca.

In particolare si è assistito allo sviluppo di un design di tipo angolare che si ritrova, ad esempio, nei prototipi realizzati dalla raffinatissima matita di Marcello Gandini. Ed è proprio a quei modelli dalle iconiche linee a cuneo che si sono ispirati i creatori di questo speciale veicolo dal nome Lo Res Car, ora in vendita all'asta.

"Ispirata" al mito

Si tratta di un’auto perfettamente funzionante che richiama, dal punto di vista del design, la Lamborghini Countach progettata da Gandini, seppur con forme molto più spigolose ed essenziali, quasi precursori del prototipo Cybertruck di Tesla.

Questo particolare veicolo è stato ideato dall’architetto e designer Rem D. Koolhaas, direttore creativo e fondatore del marchio di calzature da donna United Nude e nipote di Remment Koolhaas, famoso architetto olandese, teorico dell'architettura, urbanista e professore alla Graduate School of Design dell'Università di Harvard.

Spigolosa ed essenziale

L’idea alla base del concept Lo Res Car era quella di decostruire il veicolo per ottenere la forma più pura possibile, definendo un telaio angolare in acciaio al quale è stata applicata una carrozzeria in policarbonato fumè.

L’assenza di porte di tipo tradizionale richiede che guidatore e passeggero sollevino la copertura della zona anteriore dell’auto per accedere all'interno dove trovano posto due sedili in configurazione tandem, un elegante volante dalla forma esagonale e la trasmissione elettrica.

Velocità... ridotta

L'auto di forma poligonale è essenzialmente una capsula trasparente progettata per fornire al conducente e al passeggero che siede dietro una visione completa a 360 gradi. Il punto forte del mezzo non sono certamente le prestazioni, visto che il motore elettrico montato sul veicolo è in grado di raggiungere la modesta velocità di 50 km/h.

L'auto ha ricevuto un premio per il design dalla rivista Wallpaper nel 2016 ed è apparsa in video musicali tra cui New Freezer di Rich the Kid con Kendrick Lamar. Attualmente in vendita, una parte dei proventi dell'asta verranno devoluti rispettivamente al Petersen Automotive Museum e a DriveH2.org, progetto di EIN, organizzazione ambientale no profit che promuove l'uso di veicoli elettrici a idrogeno.