Automobili Lamborghini rafforza la propria presenza sul territorio italiano con l’apertura al pubblico di un nuovo concessionario a Bari, in via Guglielmo Oberdan.

Per il nuovo punto vendita pugliese l’azienda di Sant’Agata Bolognese si è affidata al partner commerciale Maldarizzi Automotive S.p.A., realtà attiva a livello nazionale nel settore automotive.

Apertura strategica per una clientela in aumento

All’evento di inaugurazione ha presenziato il presidente e CEO di Automobili Lamborghini, Stephan Winkelmann, che ha parlato della doppia importanza del nuovo showroom di Bari per la Casa del Toro nell’ottica di “rafforzamento ulteriore della rete commerciale italiana con la quinta concessionaria in un’area strategica” e allo stesso modo “per riuscire ad avvicinare i tanti servizi che siamo in grado di erogare, ad una clientela in aumento”.

In rappresentanza del partner commerciale Maldarizzi Automotive S.p.A, è intervenuto il fondatore e presidente Francesco Maldarizzi che ha ricordato la propria esperienza nel settore automotive “iniziata a 24 anni, nel 1979, con l’inaugurazione della prima concessionaria” e la soddisfazione le poter collaborare con Automobili Lamborghini “per poter continuare a crescere ed investire sulle emozioni Made in Italy”.

Rete vendita nazionale in espansione

Il punto vendita si Bari si aggiunge alle altre cinque realtà delle rete vendita Lamborghini attive sul territorio nazionale nelle città di Bergamo, Bologna, Milano e Roma, con una presenza a livello mondiale in 51 Paesi per un totale di 168 concessionarie.

La nuova apertura certifica il trend positivo per Automobili Lamborghini che nel 2020 ha registrato il secondo miglior anno di sempre in termini di fatturato e vendite, trainata anche dal successo del SUV Urus, con 347 consegne in Italia.

Una prima metà del 2021 con 197 consegne nel Paese e 4.852 a livello globale, queste ultime maggiori del 37% rispetto allo stesso periodo del 2020 e del 6,6% rispetto al primo semestre del 2019.