Presto vedremo una Rolls-Royce elettrica. L’annuncio è di quelli storici, tanto che il brand parla di uno dei momenti più importanti dal 4 maggio 1904, data della fondazione del marchio.

Anche la Casa del lusso per eccellenza, quindi, sceglie la batteria e traccia la sua strategia che la porterà ad elettrificare i suoi modelli nei prossimi anni.

La profezia si avvera

A dare la notizia è Torsten Müller-Ötvös, il ceo di Rolls-Royce, che ha annunciato l’inizio dei test su strada del primo modello elettrico che si chiamerà “Spectre”. Il dirigente prosegue sottolineando che non si tratta di un prototipo, ma di una “Rolls” vera e propria che arriverà a fine 2023.

Per il marchio si tratta di una sorta di profezia realizzata. Nell’aprile 1900, infatti, Charles Rolls, il fondatore della Casa insieme ad Sir Henry Royce, teorizzò che in futuro le auto sarebbero state elettriche. Lo stesso Rolls realizzo un primitivo motore elettrico che, però, non venne mai applicato ad un modello di serie.

Il primo vero approccio alla batteria c’è stato nel 2011 con la 102EX, un concept di Phantom elettrica, a cui è seguita la 103EX del 2016.

Inizia una nuova era

Il programma di test si promette davvero intensivo. Rolls-Royce dichiara che collauderà il modello elettrico per oltre 2,5 milioni di chilometri che equivalgono a circa 400 anni di utilizzo di un’auto del marchio.

Non solo: tutti i prossimi modelli si baseranno su una nuova piattaforma sviluppata appositamente da Rolls-Royce. L’idea della Casa inglese è di proporre solo auto elettriche entro il 2030 e la Spectre, quindi, sarà solo la prima di una nuova generazione di vetture di lusso.

In effetti le caratteristiche di silenziosità ed erogazione immediata della coppia s’intonano bene con lo spirito delle Rolls-Royce. Per questa ragione siamo curiosi di vedere come verrà applicata per la prima volta la tecnologia elettrica ad un modello così lussuoso.