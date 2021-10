C'è un nome ufficiale e un “data di nascita” per l'erede della Toyota Aygo: l'Aygo X farà il suo debutto nei primi giorni di novembre.

La baby Toyota si è evoluta in piccolo crossover sviluppato appositamente e unicamente per il mercato europeo. Ecco cosa ci aspettiamo dalla nuova giapponese.

Metterà i muscoli

L'Aygo è ormai un modello storico di Toyota. L'Aygo X (si legge “cross”) rappresenterà la terza generazione e sarà costruita sulla piattaforma GA-B della Toyota New Global Architecture. Quest'ultima è la stessa che ha dato vita alla Yaris e alla Yaris Cross.

Come si diceva, il modello è stato pensato esclusivamente per il Vecchio Continente e verrà prodotto nell'impianto Toyota di Kolin in Repubblica Ceca.

Toyota Aygo X, le foto spia

Negli scorsi mesi, l'Aygo X è stata anticipata dal concept X Prologue e da una serie di foto spia. Ci aspettiamo un crossover compatto con forme muscolose e fari affilati. Come nel prototipo, le luci anteriori dovrebbero mantenere un design con firma luminosa a “C”, mentre quelle posteriori sarebbero a sviluppo verticale e unite da una striscia LED al centro del portellone.

Solo a benzina

A differenza degli altri modelli della gamma Toyota, l'Aygo X non sarà venduta (al momento) con motorizzazioni ibride o elettriche. Il listino, quindi, sarà composto esclusivamente da versioni a benzina per la necessità di contenere i prezzi di partenza.

Resta da capire se il nuovo modello equipaggerà un'evoluzione del 1.0 VVT-i dell'attuale Aygo o se Toyota presenterà un nuovo propulsore.

Una volta sul mercato, l'Aygo X entrerà nel competitivo settore dei “mini SUV”. Nel nostro approfondimento dedicato a questa tipologia di auto abbiamo preso in considerazione “concorrenti” come l'elettrica Dacia Spring, l'ibrida Suzuki Ignis e le Fiat Panda City Cross e Mahindra KUV100.