La Bentley Bentayga ha debuttato nel 2016 ed è già stata sottoposta a un restyling e ai primi aggiornamenti della gamma. Eppure sembra che la Casa inglese stia testando una nuova versione al Nurburgring per rendere ancora più esclusivo il SUV di lusso.

È difficile capire quali siano i programmi del brand, ma proviamo a fare chiarezza e a formulare qualche ipotesi partendo proprio dalle nuove foto spia sulla Nordschleife.

Differenze minime

Prima di tutto, la Bentley delle foto spia sembra essere una Bentayga Speed, ossia la versione più potente dotata di un W12 da 635 CV. In particolare, questo esemplare equipaggia la Blackline Specification, un pacchetto estetico che dona un look completamente nero al SUV inglese.

Tuttavia, sembrano esserci alcune differenze rispetto ad un modello normale. I cerchi montati non sono gli stessi neri da 22” inclusi nel pacchetto e nel posteriore si notano degli strani terminali di scarico. Questi non hanno il classico design ovale, ma sembrano essere divisi al centro. In più, il diffusore presenta dettagli leggermente diversi rispetto a quello di serie.

Nuovo assetto, stesso motore

È probabile che anche l’assetto di questa Bentayga sia differente dagli altri. A giudicare dalle foto, la Bentley sembra più bassa e ciò potrebbe essere dovuto alla presenza di nuove sospensioni sportive.

In generale, comunque, il SUV non ha camufatture o mimetizzazioni a dimostrazione che non siamo di fronte ad un nuovo modello o ad una versione radicalmente diversa dalle altre. E’ possibile che Bentley stia testando alcune migliorie al suo pacchetto estetico o che stia mettendo a punto nuove componenti e la relativa taratura elettronica.

Nei prossimi mesi ne sapremo di più, ma è difficile credere che il colossale 12 cilindri sia stato modificato. Grazie a questo propulsore, la Bentayga Speed copre lo 0-100 km/h in 3,9 secondi e tocca i 306 km/h di velocità massima.