Non solo auto. Le Case costruttrici investono sempre più risorse nella produzione di sistemi di mobilità alternativa in città. Abbiamo visto tanti casi e un altro che si aggiunge alla lista è quello del C+walk T, il nuovo veicolo elettrico presentato da Toyota, attualmente in vendita in Giappone presso i concessionari del marchio.

Pensato per l'utilizzo urbano

Si tratta di un mezzo a tre ruote che ha nella facilità di utilizzo la sua dote principale, essendo dotato di una base bassa e piatta, di soli 150 mm di altezza, che aiuta nei movimenti di salita e discesa. Le dimensioni contenute lo rendono agile negli spostamenti cittadini, oltre che sicuro grazie alle funzioni di rilevamento degli ostacoli utili ad evitare eventuali collisioni, ad esempio con i pedoni.

Il C+walk T può entrare e muoversi all’interno di strutture come aeroporti e centri commerciali, facilitare la mobilità delle persone più anziane e in futuro potrebbe essere autorizzato per circolare sulle strade pubbliche. Toyota sta sviluppando parallelamente anche versioni specifiche per persone con difficoltà motorie.

Ricarica in 2,5 ore

Il funzionamento prevede leve dell’acceleratore e del freno posizionate su entrambi i lati del volante. Le prime sono in grado di gestire la partenza, l’accelerazione, la decelerazione e l’arresto con semplici movimenti di pressione e rilascio. I comandi dei freni sono utili solamente quando è richiesta una maggiore potenza di decelerazione.

Il veicolo è alimentato da una batteria agli ioni di litio rimovibile, in grado di ricaricarsi completamente in 2,5 ore con un caricatore da 100 V CA, la cui autonomia può essere monitorata facilmente attraverso un pannello di controllo che permette di visualizzare anche la velocità.

Sistema di rilevamento ostacoli

Una singola carica consente al C+walk T di percorrere circa 14 km e la configurazione a ruota anteriore singola e doppia ruota posteriore permette al mezzo di avere una raggio di sterzata minimo di soli 0,59 m quando il volante viene ruotato di 90 gradi.

La sicurezza in marcia dell'elettrico Toyota è garantita dagli avvisi acustici e visivi mostrati sul pannello del display in caso di rilevamento da parte dei sensori anteriori di una persona o un ostacolo presenti nelle vicinanze che rallentano il veicolo fino a 2 km/h. Altre funzioni di serie includono la limitazione della velocità in caso di determinati angoli di sterzata o quando si deve affrontare una pendenza ripida.