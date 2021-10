La nuova Range Rover è quasi pronta per il debutto del 26 ottobre. Per aumentare l’attesa in vista della presentazione ufficiale, Land Rover ha rilasciato i primi teaser del suo SUV portabandiera che si prepara a cambiare dopo 9 anni di servizio e il leggero restyling del 2017.

Cresce di categoria

Le foto sono sfumate e non permettono di cogliere perfettamente le forme della nuova Range Rover. È chiaro, comunque, che il modello manterrà intatte le sue proporzioni squadrate ed il caratteristico design della calandra. Non bisogna lasciarsi ingannare, però: l’upgrade potrebbe essere davvero molto sostanzioso.

Al di là delle novità in termini estetici e di tecnologia, la nuova Range Rover potrebbe avvicinarsi ulteriormente al livello di Bentley Bentayga e Rolls-Royce Cullinan per livello di lusso e listino. Sta di fatto che il nuovo stile della Range Rover influenzerà i futuri modelli della gamma come la Sport e la Velar, mentre l’Evoque dovrebbe mantenere un suo look specifico.

Sempre più elettrificata

Nelle fasi di test, la Range Rover è stata ripresa con un adesivo giallo sulla fiancata ad identificare la presenza di un powertrain ibrido. La colossale Land Rover monterà, quindi, una variante evoluta della P400e da 404 CV e 50 km di autonomia ad emissioni zero. Nella gamma dovrebbe essere presente anche una versione a benzina con motore 4.4 V8 biturbo di origine BMW. Nel 2024, invece, potrebbe debuttare la prima Range Rover elettrica.

In ogni caso, il futuro a batteria appare piuttosto scontato per il SUV inglese. La nuova generazione, infatti, si dovrebbe basare sulla piattaforma MLA elaborata appositamente per una serie di modelli elettrificati.

Naturalmente, a prescindere dall’alimentazione, la Range Rover confermerà le proprie doti di fuoristrada con una più che probabile evoluzione del Terrain Response.

Appuntamento alle 21.45 del 26 ottobre sul canale YouTube di Land Rover per la presentazione ufficiale. Per l’occasione, sarà aperta anche la fase di pre-ordine online.