Le novità Mercedes per il 2022 viaggiano al ritmo dell'elettrificazione e il prossimo promette di essere veramente l'anno del passaggi di consegne per la Casa della Stella. Il 2022 infatti vedrà alcuni degli ultimi lanci di modelli "classici", da affiancare alla definizione di una gamma di elettriche che già oggi si presenta come una delle più ricche e articolate.

Sappiamo già, infatti, che l'anno prossimo sarà in vendita la nuova Mercedes-AMG SL, l'ultima generazione con motore endotermico: da Stoccarda hanno infatti fatto sapere - già tempo fa - l'intenzione di non lanciare più nuovi modelli che non siano elettrici a partire dal 2025. Nel frattempo però avremo ancora qualche SUV e anche una sportiva a metà strada tra Classe C e Classe E, dal probabile nome di CLE, in varianti Coupé e Cabriolet, e qualche nuovo SUV. Ecco quindi le novità attese da parte di Mercedes per il 2022:

Mercedes Classe A restyling

La Mercedes Classe A - serie W177 - è stata presentata nel 2018 e probabilmente anche il suo restyling avrebbe dovuto debuttare in primavera, al Salone di Ginevra che non si è svolto così come non si svolgerà il prossimo nel 2022. Probabile che la Casa la sveli prima della fine di quest'anno, anche considerando che le foto spia mostrano camuffature non troppo pesanti, dunque interventi estetici limitati all'aggiornamento di frontale e luci posteriori, per mandarla in vendita entro la primavera, confermando entrambi i modelli a 4 e 5 porte.

Sul piano tecnico e tecnologico, invece, la nuova Mercedes Classe A dovrebbe convertire l'intera gamma o quasi alla tecnologia mild hybrid, coinvolgendo tutti i benzina e diesel ad eccezione dei potenti 2.0 delle AMG 35 e 45, e magari aggiornare la versione ibrida ricaricabile 250e con una batteria più potente che dia ancor più autonomia in elettrico.

Nome Mercedes Classe A Carrozzeria berlina 4 e 5 porte Motori benzina e diesel mild htbrid, benzina ibrido plug-in Data arrivo inizio 2022 Prezzo da comunicare

Mercedes EQB

Il primo modello elettrico a esordire nel nuovo anno sarà Mercedes EQB, variante elettrica di GLB, che dovrebbe riprendere la gamma di EQA. Lungo poco meno di 4,7 metri , la EQB conserva l'abitacolo ampio e i 7 posti del modello tradizionale, anche se con una novantina di litri in meno di capienza dovuto all'ingombro della batteria, che tuttavia non comprometterà la sua versatilità.

Il lancio vero e proprio avverrà alla fine di questo 2021, anche se a tutti gli effetti sarà in vendita con il 2022, probabilmente tra gennaio e febbraio, con un modello top di gamma da oltre 270 CV e autonomia superiore ai 400 km.

Nome Mercedes GLB Carrozzeria SUV Motori elettrici (dettagli da confermare) Data arrivo gennaio 2022 Prezzi non ancora comunicati

Mercedes-AMG Classe C

Dopo il recente lancio della inedita Mercedes Classe C All-Terrain, alla gamma della nuova Mercedes Classe C mancano soltanto le versioni AMG, che la Casa sta collaudando da parecchio e non si faranno attendere.

Ci aspettiamo più o meno la stessa gamma, con i modelli 43, 53 e 63 e carrozzerie berlina e Station Wagon, ma senza più i motori a 6 e 8 cilindri, sostituiti da nuovi ibridi basati sul 4 cilindri 2.0 sovralimentato accompagnato da sistemi ibridi a dare un'iniezione di ulteriori CV "elettrici". Per il modello di punta si parla di oltre 500 CV complessivi e prestazioni ancora più spinte. Certo, il sound sarà diverso...

Nome Mercedes AMG Classe C Carrozzeria berlina e station wagon Motori 4 cilindri benzina ibridi Data arrivo metà 2022 Prezzi -

Mercedes CLE Coupè e Cabriolet

Dopo 2 generazioni di coupé e cabriolet "dedicate", Mercedes Classe C e Classe E tornano alla via di mezzo: nel corso del 2022 attendiamo di vedere la versione definitiva delle nuove Mercedes CLE, che riprenderanno il concetto delle CLK, posizionandosi a metà strada tra la media e la media superiore.

Tuttavia, se ai tempi anche il telaio era un mix tra quelle dei due modelli, ben distinti, oggi con la nuova piattaforma flessibile i modelli a motore longitudinale nascono tutti da un'identica base, eliminando il problema dell'effettiva "maternità". Le CLE avranno un look distintivo e per la cabriolet il tetto in tessuto che questa famiglia non ha mai abbandonato.

Nome Mercedes CLE Coupé e Cabriolet Carrozzeria coupé e cabriolet 4 posti Motori Benzina mild hybrid Data arrivo metà 2022 Prezzi -

Mercedes GLC

La Mercedes GLC è stata la prima vettura della Stella ad avere una controparte elettrica, la EQC, eppure a quanto pare vedremo ancora una generazione del modello tradizionale, opportunamente elettrificato, prima della fatidica data del 2025.

Il nuovo modello avrà caratteristiche interessanti, oltre a misure più generose e gli immancabili motori mild hybrid e plug-in hybrid, come il sistema di sterzo integrale ereditato dalla Classe S che aumenta la maneggevolezza. Lo vedremo nella seconda metà dell'anno. Non confermata l'eventuale variante Mercedes GLC Coupé.

Nome Mercedes GLC Carrozzeria SUV, SUV Coupé (non confermato) Motori benzina e diesel mild e plug-in hybrid Data arrivo seconda metà 2022 Prezzi -

Mercedes GLE e GLE Coupé restyling

Per i discendenti di Classe M, Mercedes GLE e Mercedes GLE Coupé è l'ora del restyling di metà carriera che tuttavia, a giudicare dalle immagini-spia, sarà concentrato quasi esclusivamente sulle fanalerie e non porterà rivoluzioni nemmeno negli interni, dove rimarranno al loro posto gli attuali schermi orizzontali, ma solo aggiornamenti di software e funzioni.

Anche qui ci si aspettano implementi della gamma ibrida, con possibili nuove varianti plug-in ad accompagnare i modelli Mercedes GLE 350 de con EQ Power e i mild hybrid benzina EQ Boost.

Nome Mercedes GLE e GLE Coupé Carrozzeria SUV e SUV-Coupé Motori benzina e diesel mild e plug-in Hybrid Data arrivo primavera 2022 Prezzi -

Mercedes EQE

La berlina medio-superiore elettrica Mercedes EQE è di fatto una EQS in scala leggermente ridotta, meno esasperata nell'aerodinamica ma con un buon rapporto tra spazi, prestazioni e autonomia. Ha infatti una lunghezza di 4,95 metri, una larghezza di 1,96 metri e un’altezza di 1,51.

La Mercedes EQE partirà con la versione 350 a motore singolo posteriore da 292 CV (215 kW) e 530 Nm, alimentata da una batteria agli ioni di litio che garantisce un’autonomia fino a 660 km e che si ricarica in modalità rapida dal 10% all’80% della capacità massima in 32 minuti.

La produzione inizierà nelle prossime settimane, ma per il lancio dovremo aspettare l'estate del 2022. Quanto al prezzo, fatte le dovute proporzioni con EQS (che parte da 130.000 euro per la versione 450+), presumibilmente non sarà molto inferiore ai 100.000 euro.

Nome Mercedes EQE Carrozzeria berlina Motori elettrico posteriore (più avanti 2 motori) Data arrivo aprile 2022 Prezzi 100.000 euro (indicativo)

Mercedes EQE SUV

Se EQE è pronta al lancio, per la sua variante Mercedes EQE SUV, che rappresenterà l'alter-ego a batteria ed erede designata di GLE, il 2022 sarà l'anno buono per iniziare a togliere i veli. Per ora non è certo che ci sarà nuovamente una variante Coupé, ma pensando che tra i rivali c'è l'Audi e-tron con la sorella gemella Sportback, è probabile di sì.

Per ora sappiamo che sarà assemblato negli USA, a Tuscaloosa, insieme a GLE e GLS, che avrà forme un po' più compatte di EQE anche se non sarà certo piccolo, e che anche in questo caso si dovrebbe partire da una variante a motore e trazione posteriori con poco meno di 300 CV di potenza, per poi ampliare la gamma con l'integrale a 2 motori e i modelli AMG.

Nome Mercedes EQE SUV Carrozzeria SUV, SUV-Coupè (non confermata) Motori elettrico posteriore (più avanti 2 motori) Data arrivo tarda primavera 2022 Prezzi -

Mercedes EQS SUV

Presentato a Monaco in veste di prototipo come Mercedes-Maybach EQS SUV, conferma come la Casa abbia intenzione di conservare il brand di lusso Mercedes-Maybach anche per la nuova gamma elettrica, iniziando proprio con una una variante del modello a batteria che prenderà il posto dell'attuale GLS ma che sarà anche offerto in una versione Mercedes-Benz, per proseguire la tradizione.

Il prototipo annuncia un'autonomia di 600 km, ma non ci sono dettagli su powertrain e batteria, anche se dovrebbe trattarsi di quelli della EQS 580. Su prezzi e data di lancio attendiamo ancora conferme, ma ci aspettiamo che arrivino verso la fine del 2022.

Nome Mercedes EQS SUV e Mercedes-Maybach EQS SUV Carrozzeria SUV Motori 2 elettrici Data arrivo tardo 2022 Prezzi -

Mercedes G Professional Line

A dispetto del nome, Mercedes G Professional Line non è una versione propriamente da lavoro quanto un allestimento per il tempo libero e rappresenta la principale novità 2022 nella gamma del G classico.

L'allestimento include griglie di protezione sui fari anteriori a LED, paraspruzzi per ruote anteriori e posteriori, portapacchi studiato per poter accogliere una tenda e supporto per la ruota di scorta sul portellone, tutti accessori della linea Professional.

Nome Mercedes G Professional Line Carrozzeria fuoristrada Motori benzina e diesel Data arrivo inizio 2022 Prezzi non ancora comunicati

Mercedes EQG

Tra le novità Mercedes presentate allo scorso Salone di Monaco di Baviera quella che ha fatto più rumore, nonostante sia un'elettrica, è sicuramente la concept il Mercedes EQG, controparte elettrica dell'iconico fuoristrada Classe G.

La Casa non ha fornito dati su batterie e potenza, ma in compenso ha rivelato dettagli intriganti sul sistema di trazione integrale con controllo della coppia e dell'assetto in modo da farne una vera arma per l'offroad estremo, con pendenza superabile del 100% e doppio riduttore.

Testato a Graz, la "casa" delle G dal '79 ad oggi, è molto probabile che continui ad essere costruito nella versatile fabbrica della Magna Steyr, ma sul lancio mancano ancora particolari così come sul prezzo, che sarà molto elevato considerando quello già esorbitante del modello di partenza.

Nel 2022 ci aspettiamo di conoscere almeno i particolari della versione di serie, se non di vedere il lancio vero e proprio.

Nome Mercedes EQG Carrozzeria fuoristrada Motori elettrici (dettagli da confermare) Data arrivo fine 2022 (reveal modello di serie) Prezzi da 150.000 euro (indicativo)

Mercedes-AMG SL

La nuova e per certi versi ultima generazione della mitica Mercedes SL, senz'altro l'ultima prima del passaggio alla trazione 100% elettrica è appena stata presentata ufficialmente e - anche senza versioni emissioni zero - ha già portato qualche rivoluzione: oltre ad essere la prima interamente sviluppata da AMG, e per questo marchiata Mercedes-AMG SL, è anche la prima ad adottare la trazione integrale.

Due i modelli, entrambi equipaggiato con il V8 biturbo da 4 litri ma con potenze di 476 CV per la 55 4Matic+ e di 585 CV per la 63 4Matic+, trasmessi attraverso il cambio automatico a 9 rapporti rivisto da AMG. Il modello promette prestazioni esaltanti grazie alla piattaforma super-leggera e al ritorno alla capote in tela dopo 2 generazioni di tetti metallici ripiegabili.

Nel 2022 arriverà una terza variante ibrida, probabilmente la spettacolare 73 E-Performance attesa anche sulla AMG GT 4 porte e sulla Classe S, che abbina il V8 ad un modulo elettrico e promette un totale di oltre 800 CV.

Nome Mercedes-AMG SL Carrozzeria roadster Motori benzina V8, poi ibrido Data arrivo febbraio-marzo 2022 Prezzi da 130.000 euro (indicativo)

Mercedes-AMG One

La più potente, attesa, annunciata e rimandata tra le novità Mercedes Il 2022: ecco l'hypercar ibrida Mercedes-AMG One, il cui lancio è stato rinviato più volte a causa della complessità della messa a punto. Il bolide elettrificato è infatti costruito intorno al gruppo motore della monoposto di F1 W07, con un "cuore" rappresentato dal potente 1.6 turbo abbinato a un doppio sistema di recupero energetico/booster elettrico a cui AMG ha aggiunto due ulteriori motori elettrici per le ruote anteriori.

Più della gestione della potenza, che si aggira sui 1.200 CV, il problema maggiore è stato rappresentato dal bisogno di adattare all'utilizzo stradale un powertrain nato per competizioni, adeguando il comportamento del motore e riducendo la rumorosità. La produzione dovrebbe finalmente prendere il via con l'estate e le consegne dei 275 esemplari previsti ai primi clienti in lista d'attesa a partire dall'autunno.