Dopo aver presentato all’inizio di quest’anno la versione ibrida plug-in della Sorento, Kia si prepara per il debutto di un altro SUV a emissioni zero, stavolta completamente elettrico.

Il marchio coreano ha svelato il prototipo EV9 con un post su Instagram nel quale viene specificato che l’auto sarà mostrata in anteprima al pubblico il prossimo 11 novembre.

Al vertice della gamma elettrica

Dall’immagine teaser postata sul social network si intravedono le forme di quello che con ogni probabilità diventerà il modello di punta della gamma elettrica del marchio Kia. Sembra che la EV9 possa avere dimensioni maggiori rispetto a quelle della Sorento, un particolare che rende plausibile, come nel caso del crossover coreano attualmente in produzione, una configurazione interna a sette posti.

Nel febbraio di quest'anno Kia ha annunciato che la prossima generazione di veicoli elettrici che uscirà dai propri stabilimenti utilizzerà una denominazione con sigle comprese tra EV1 ed EV9. Tutti i modelli in uscita saranno basati sull'architettura E-GMP sviluppata in collaborazione con Hyundai, e la logica suggerisce che l'EV9 prossimamente in arrivo sarà al top della futura gamma a emissioni zero dell'azienda.

Futuro 100% "alla spina"?

Al momento la massima espressione dell'elettrificazione nel segmento dei grossi SUV del marchio è rappresentata dalla Sorento in versione plug-in, la sette posti da 4,8 metri di lunghezza che accoppia a 1.6 a benzina da 180 CV e 265 Nm di coppia un motore elettrico da 67 kW e 304 Nm per valori complessivi di 265 CV di potenza e 350 Nm di coppia. Il pacco batterie con capacità di 13,8 kWh garantisce un'autonomia di 55 km, secondo il ciclo WLTP.

Per l'evento dell'11 novembre, Kia promette anche di rivelare maggiori dettagli riguardo il suo impegno per un "futuro più sostenibile". Ciò potrebbe significare che il produttore annuncerà qualcosa di concreto sullo sviluppo della propria gamma completamente elettrica.