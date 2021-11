Il rapporto tra l’arte e l'automobile viene sviluppato dalle Case costruttrici, ad esempio, attraverso il lancio di progetti dedicati all’esplorazione delle attuali tendenze nel settore artistico.

È il caso dell’iniziativa "JaguArt – The Italia Talent Road Show", nata nel 2019 in collaborazione con la fiera Artissima e promossa dal marchio inglese per supportare l’arte contemporanea emergente, che in questi giorni ha proclamato vincitore il giovane artista Luca Arboccò.

Il progetto

Il pittore genovese ha conquistato il primo posto con l’opera "L’osservazione dei corpi celesti", un dipinto che rappresenta le miodesopsie, quegli addensamenti della parte esterna dell’occhio che proiettano ombre mobili sulla retina sui quali Arboccò ha voluto riflettere sul fatto che un elemento tra i più microscopici visibili a occhio nudo si manifesti in realtà proprio osservando qualcosa di immenso come il cielo.

Coinvolte nel progetto itinerante rispettivamente 10 città italiane, 10 concessionarie Jaguar, 10 gallerie d’arte contemporanea, 10 Accademie di Belle Arti, che hanno individuato il migliore artista per ciascuna tappa con un serie di incontri speciali nelle gallerie madrine e negli show-room italiani della Casa britannica.

Attenzione rivolta al futuro

Per la scelta del vincitore sono stati decisivi i voti dei visitatori raccolti in occasione delle esposizioni alla GAM di Torino e allo Chalet de l’Ange a Courmayeur nel 2020, continuate nel corso di quest’anno presso le concessionarie Jaguar e durante Artissima, meta finale dell’iniziativa. E proprio durante questo evento il pubblico ha potuto vedere anche tutte le opere dei dieci artisti finalisti del JaguArt.

L’obiettivo del brand con questo progetto è stato quello di muoversi in sinergia con le espressioni più contemporanee dell’arte per sottolineare come il confronto tra passato e futuro sia centrale sia nel mondo artistico sia nell’approccio strategico per un costruttore di automobili. Uno sguardo verso l’innovazione che Jaguar realizzerà con l’arrivo di una gamma di auto completamente elettrica a partire dal 2025.