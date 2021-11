Vi avevamo già parlato di Spoticar, il servizio dedicato alla gestione e alla vendita di modelli usati dei marchi del Gruppo Stellantis. Ora l’offerta del Gruppo per le auto di seconda mano in pronta consegna si allarga e comprende anche i veicoli ad elettrificazione leggera, plug-in o full electric.

Usato certificato

Come nel caso dell’usato ad alimentazione tradizionale, anche i modelli a basse emissioni vengono sottoposti a una serie di severi controlli che comprendono la verifica di 85 componenti da parte di personale qualificato.

Una volta superata questa fase l’auto ottiene una garanzia valida fino a 48 mesi e può essere acquistata sul sito Spoticar o direttamente all’interno di concessionari specializzati tramite la formula “soddisfatto o rimborsato” che include la possibilità di sostituire l’usato entro i 10 giorni lavorativi dalla consegna, scegliendo un altro modello oppure facendosi rimborsare i soldi dell’acquisto.

Un contributo alla sostenibilità

Una proposta, quella di auto elettriche, ibride o ibride plug-in usate, con la quale l’azienda vuole adeguarsi al crescente interesse per questa tipologia di veicoli che garantiscono un impatto ambientale ridotto rispetto agli equivalenti a motore esclusivamente termico.

L’elettrificazione porta con sé vantaggi non solo in termini di piacere e comfort di guida, ma anche in termini di costi di gestione grazie, ad esempio, ai consumi ridotti, alla possibilità di usufruire gratuitamente degli accessi alle ZTL e dei parcheggi a pagamento urbani, oltre all’esenzione a vita o allo sconto sull'annuale tassa di proprietà.

In questo senso l’acquisto di un modello di seconda mano come la Peugeot e-208 o la Jeep Renegade 4xe contribuisce all’economia circolare riducendo gli sprechi, ma con tutte le garanzie e la sicurezza derivante dai controlli specifici per veicoli elettrici e ibridi effettuati da un servizio ufficiale di una Casa costruttrice.