Figli degli anni '80, il giorno che stavate aspettando è vicino: sta per uscire al cinema "Ghostbuster: Legacy" ("Ghostbusters: Afterlife" nel resto del mondo), terzo capitolo della saga dedicata agli acchiappafantasmi. Una pellicola che riporterà sul grande schermo alcuni dei protagonisti dei precedenti film, assieme naturalmente alla mitica Ecto-1, fedele compagna di scorribande dei 4 acchiappafantasmi.

Una delle auto più iconiche del cinema che da oggi sbarca su Waze, dando la possibilità di utilizzarla come icona da visualizzare sulle mappe. Basta cliccare sull'icona “Il mio Waze”, andare in “Impostazioni”, selezionare “Visualizzazione mappa”, cliccare “Icona auto” e selezionare la Ghostbusters Ecto-1, disponibile fino al 1° dicembre 2021.

Il biglietto in un click

Anche le mappe di Waze si aggiorneranno integrando al loro interno nuovi punti di interesse - caratterizzati dalla scritta "Divieto fantasmi" - localizzati là dove sono presenti i cinema che proietteranno Ghostbusters: Legacy, dando la possibilità agli utenti di acquistare i biglietti direttamente dalla app. Basterà cliccare sull’opzione “Acquista il biglietto” che compare quando si cerca “cinema” come destinazione.

Ottima occasione per evitare file in biglietteria o dover accedere ai siti di ticketing, per assicurarsi il proprio posto stando semplicemente seduti in auto. Ora l'appuntamento è dal 18 novembre 2021 al cinema.

Il trailer di Ghostbusters: Legacy

Per scaricare Waze, disponibile per Android e iPhone, potete collegarvi al sito ufficiale dell'applicazione.