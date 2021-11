Non deve essere facile per le Case auto adattarsi alle leggi diverse da nazione a nazione. Ogni Paese, infatti, funziona in modo diverso e per omologare un modello bisogna rispettare alla lettera i minimi passaggi dei regolamenti. Un caso abbastanza curioso è quello degli Stati Uniti dove (finalmente) potranno essere vendute auto con fari LED adattivi.

I motivi del divieto

La soluzione è adottata ormai da diversi anni da tanti costruttori europei. La tecnologia consiste nella presenza di tanti piccoli proiettori LED che si disattivano (o attivano) singolarmente in particolari condizioni.

Ad esempio, il faro può seguire la traiettoria della curva oppure può spegnere determinati LED per creare una precisa zona d’ombra ed evitare di abbagliare gli automobilisti della corsia opposta.

DS 3 Crossback, la prova dei fari Matrix LED

Perché, quindi, una tecnologia che favorisce la sicurezza su strada dovrebbe essere vietata? Il motivo è legato ad una legge del 1967. Questa normativa vietava l’utilizzo simultaneo di luci abbaglianti e anabbaglianti per motivi di sicurezza. Se all’epoca questa normativa poteva avere senso, con l’avvento di tecnologie ben più raffinate è sembrata fin troppo anacronistica.

Nuove opportunità (anche) per gli americani

In realtà, comunque, la storia non è finita. Serviranno ancora almeno due anni per completare l’iter legislativo e stracciare definitivamente una norma vecchia di mezzo secolo.

Alla fine di tutto le Case potranno finalmente commercializzare i modelli di fari LED adattivi anche negli Stati Uniti. Come detto, la tecnologia è presente sulla maggior parte delle auto di media e alta gamma. In passato abbiamo messo alla prova i fari Intellilux di Opel e i Matrix Beam di DS 3 Crossback, ma potremmo prendere ad esempio anche le tecnologie di Audi, BMW e Mercedes.

Chissà se adesso anche i marchi americani proveranno a lanciarsi in questo “nuovo” settore.