In casa Kia continua la transizione all’elettrico. Dopo la EV6 e la EV9, il marchio sudcoreano è pronto a presentare la nuova Niro che sarà proposta sia in versione 100% a emissioni zero che ibrida plug-in. La seconda generazione della Niro verrà svelata il 25 novembre al Seoul Mobility Show 2021 e il brand ha alimentato l’attesa con le prime immagini teaser.

Stile da concept

Come hanno lasciato intuire le foto spia degli scorsi mesi, la nuova Niro riprenderà molto lo stile del concept HabaNiro esposto al Salone di New York del 2019. Naturalmente, nel passaggio da prototipo a vettura di serie verranno abbandonate alcune soluzioni stravaganti come le portiere con apertura ad ali di gabbiano e gli interni futuristici.

In ogni caso, il look sarà molto simile, con fari LED “spezzati” nell’anteriore, fiancate massicce e un posteriore muscoloso con luci verticali a forma di boomerang.

A giudicare dai teaser, l’abitacolo dovrebbe assomigliare a quello della EV6 con volante a due razze, un unico grande pannello per quadro strumenti ed infotainment e una plancia minimalista.

Più potente e più efficiente

Stando a recenti rumors, la Kia Niro non dovrebbe cambiare piattaforma. Il nuovo modello, quindi, non dovrebbe utilizzare l’architettura E-GMP alla base delle nuove elettriche firmate Kia e Hyundai.

Sarà disponibile una variante ibrida plug-in probabilmente con potenza e autonomia elettrica superiore rispetto al modello attuale capace di toccare i 141 CV e circa 50 km ad emissioni zero. Confermata, ovviamente, anche la versione elettrica. In questo caso, la nuova Niro potrebbe ricevere due motori elettrici per sviluppare la trazione integrale e garantire prestazioni più elevate.

Attualmente, la Kia è disponibile con batterie da 39 e 64 kWh con potenze di 136 e 204 CV e autonomie di circa 300 e 460 km. Per scoprire tutti i dati ufficiali, però, bisognerà aspettare la presentazione al Seoul Mobility Show 2021.