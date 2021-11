Il marchio inglese celebra le imminenti festività natalizie aiutando un proprietario a decorare la carrozzeria di una MINI Cooper SE con 2.000 luci a LED.

A partire dal 25 novembre prossimo, l’auto partirà per un tour della durata di cinque settimane nel Regno Unito allo scopo di raccogliere fondi per le associazioni benefiche MS Trust, Duchenne UK e Alzheimer's Society.

Aiuterà la raccolta fondi

L’ideatore del progetto, l’inglese Nicholas Martin, ha ricevuto per questa iniziativa il supporto della Casa automobilistica, oltre che dell’azienda Festive Lights e di Twinkly, realtà italiana attiva nella produzione di sistemi d'illuminazione intelligente.

Un viaggio all’insegna della sostenibilità e in favore di una buona causa che Martin non vede l’ora di intraprendere per “diffondere lo spirito di Festive Mini e raccogliere molti fondi per le tre associazioni di beneficienza". Per coloro che vivono nel Regno Unito e desiderano vedere dal vivo la MINI “natalizia”, l’itinerario di Martin completo delle tappe è disponibile sul sito dedicato.

Non è la prima volta che Martin ricopre modelli MINI con luci natalizie, infatti era già successo nel 2019 quando aveva guidato un'auto così allestita nella sua città di Bracknell per sorprendere un ragazzo di 11 anni affetto da distrofia muscolare di Duchenne. L’iniziativa si era ripetuta anche nel 2020, nonostante la pandemia di Covid-19, con Martin che era riuscito a raccogliere 5.000 sterline (5.950 euro al cambio attuale) per gli enti MS Trust e Duchenne UK.

La MINI a batteria

La MINI Cooper SE è la prima full electric del marchio britannico, alimentata da un pacco batterie agli ioni di litio posizionato sotto il pavimento con capacità di 32,6 kWh, in grado di fornire un’autonomia compresa tra i 235 e i 270 km secondo il ciclo WLTP.

La ricarica completa richiede 1,5 ore in caso di utilizzo di presa CCS Combo 2 a corrente continua fino a 50 kW, mentre sono necessarie 3,5 ore tramite presa Tipo 2 a corrente alternata fino a 11 kW.