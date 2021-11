Rinnovamento in vista per l’Alpine A110. La sportiva compatta francese è pronta a ricevere un restyling per rimanere aggiornata nei confronti della concorrenza rappresentata da Porsche Cayman e Audi TT.

L’aggiornamento è stato annunciato da un video teaser di 14 secondi pubblicato sulla pagina Twitter del team Alpine di Formula 1. E il debutto è proprio dietro l’angolo: l’A110 restyling verrà svelata oggi, il 24 novembre 2021.

Ritoccata nei dettagli

Presentata nel 2017 come erede dell’A110 degli anni ’60, la moderna Alpine si basa su una speciale piattaforma in alluminio pensata per contenere il peso e massimizzare l’handling. Viste le importanti risorse impiegate per lo sviluppo di questa architettura, è probabile che l’A110 restyling manterrà inalterato il telaio e le proporzioni.

Gli aggiornamenti dovrebbero riguardare esclusivamente l’estetica, con nuovi fari LED e un nuovo disegno dei paraurti. Ci aspettiamo novità anche per le colorazioni e gli stili dei cerchi in lega. Il restyling dovrebbe proporre anche degli interni con nuovi rivestimenti e una dotazione extra a livello tecnologico.

Verso i 300 CV

L’unico vero indizio fornito dal video teaser è il sound del motore. L’impressione è che l’Alpine manterrà la motorizzazione 1.8 turbo (non elettrificata per contenere il più possibile il peso) in due livelli di potenza differenti. Attualmente, si può scegliere tra la versione da 252 CV e quella da 292 CV, ma è probabile che l’aggiornamento aumenti leggermente questi valori.

Alpine A110 Légende GT 2021

La potenza sarà sempre trasferita alle sole ruote posteriore tramite un cambio automatico a doppia frizione a 7 rapporti, mentre l’assetto e le modalità di guida potrebbero essere riviste per aumentare comfort o reattività a seconda dei casi.

Grazie alle modifiche apportate, l’A110 potrebbe ridurre lo scatto 0-100 km/h attuale di 4,4 secondi nella S da 292 CV. Inevitabile un ritocco verso l’alto dei listini, col prezzo di partenza che potrebbe scollinare i 60.000 euro per la variante meno potente.