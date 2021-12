Ford amplia le offerte dedicate ai propri clienti riguardo le modalità di acquisto di accessori e ricambi del marchio inaugurando due nuovi servizi di e-commerce. Si tratta in particolare dell’Original FordService, il negozio ufficiale eBay che l’azienda rende ora disponibile anche per l'Italia, e dell'inedito shop online lanciato all'interno del sito Ford.

Ampia selezione di accessori originali

Il marketplace presente sulla piattaforma dedicata all’acquisto virtuale comprende una selezione di 450 accessori del brand, divisi in nove differenti categorie, che includono, ad esempio, sistemi di trasporto, quali biciclette e portapacchi da tetto, cerchi in lega, sistemi di infotainment e stazioni di ricarica wall-box per veicoli ibridi plug-in ed elettrici.

Un settore, quello legato ai ricambi e accessori auto, che su eBay è tra “quelli principali e in costante crescita, sia a livello domestico che internazionale”, come riferisce la responsabile P&A in Italia della di società di e-commerce, Barbara Bailini.

Nuova sezione dedicata sul sito Ford

In contemporanea all’apertura del negozio virtuale su eBay (all'indirizzo ebay.it/str/originalfordserviceitalia), Ford ha lanciato il proprio shop online, disponibile sul sito del brand nella pagina ‘Accessori’, accessibile all’interno della sezione ‘Assistenza’.

Una volta ordinati, gli accessori e i ricambi originali potranno essere consegnati ai clienti a domicilio o, in alternativa, essere ritirati e montati presso uno dei punti della rete di assistenza Ford Partner presenti sul territorio nazionale.

Al netto della diffusione dei servizi di acquisto virtuali, la presenza degli store fisici rimane fondamentale anche per coloro che preferiscono lo shopping online, secondo Valerio Brenciaglia, Direttore Ford Service per il mercato Italia, soprattutto nel caso sia necessaria "un'installazione a regola d’arte del componente sul veicolo”.