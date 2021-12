Ogni Casa automobilistica ha un modello al quale rimane affezionata, quello che ha rappresentato l'essenza della propria produzione. Alcuni esempi più famosi sono Fiat con la 500 o MINI con la classica MINI 3 porte. O come la Morgan 3 Wheeler, la particolare scoperta a 3 ruote e prima auto prodotta dalla Casa inglese, la cui produzione è ripresa - dopo decenni di assenza - nel 2011 per poi terminare lo scorso agosto. Ma non si tratta di un addio, bensì di un "arrivederci".

Un video teaser pubblicato sul canale Youtube di Morgan mostra infatti numerosi bozzetti della prossima generazione di 3 Wheeler, con stili differenti accomunati dalla stessa soluzione meccanica: 2 ruote all'anteriore e una al posteriore. Come da tradizione.

Dov'è il motore?

Altro elemento comune a tutti i bozzetti è il fatto che il motore, un bicilindrico a "V", non fa più bella mostra di sé all'anteriore ma "scompare", trovando posto sotto lo stretto e lungo cofano bombato. Una vera rivoluzione per la 3 Wheeler, sia per il posizionamento sia perché - la notizia è ufficiale - cambierà il frazionamento. La 3 ruote inglese infatti adotterà un motore aspirato 3 cilindri di provenienza Ford, del quale però non si conoscono ancora le specifiche tecniche.

Nuovo propulsore che potrebbe portare a un aumento di cilindrata (la vecchia aveva un 2 litri) e quindi di peso, con i 525 kg della generazione appena andata in pensione che dovrebbero quindi essere superati, riuscendo però a mantenerlo ridotto grazie al massiccio utilizzo di alluminio per la carrozzeria, abbinata a un telaio con struttura tubolare in acciaio.

Chili in più ma anche più cavalli: se infatti la precedente generazione poteva contare su 117 CV, sufficienti a proiettarla fino a 185 km/h con accelerazione da 0 a 100 km/h in 6".

Piccola e personalizzabile

Tornando ai bozzetti mostrati in video la nuova Morgan 3 Wheeler mostra varie opzioni per la personalizzazione, a sottolineare quanto già dichiarato dalla Casa che ha descritto la nuova 3 ruote come "l'auto più configurabile mai offerta da Morgan". Ci sarà anche l'opzione "Touring", con piccolo parabrezza, assieme a vari materiali per l'abitacolo e differenti tinte per la carrozzeria.