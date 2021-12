Rolls-Royce ha dato il via al più grande programma di assunzioni realizzato negli ultimi 15 anni con l’apertura delle candidature dedicate ad apprendisti con età superiore ai 16 anni.

Il piano di reclutamento renderà disponibili 37 posti per i giovani tirocinanti, con le selezioni che verranno avviate da Rolls-Royce nel corso del 2022.

Il percorso dedicato agli apprendisti

Gli apprendisti trascorreranno dai due ai quattro anni presso la sede dell’azienda a Goodwood, con la possibilità di combinare lavoro retribuito e istruzione part-time presso scuole secondarie e università locali.

I candidati, durante il loro percorso di apprendistato, potranno ottenere qualifiche professionali o una laurea, le cui spese saranno interamente sostenute dal costruttore.

I tirocinanti lavoreranno in settori legati alla produzione artigianale quali, ad esempio, assemblaggio, superfici interne, finiture superficiali, controllo della qualità del veicolo, ma faranno esperienza anche in altri dipartimenti per sperimentare mansioni differenti e ampliare la loro rete di contatti all’interno dell’azienda.

Il termine delle candidature

Un piano di reclutamento che secondo Torsten Müller-Ötvös, amministratore delegato di Rolls-Royce, rappresenta “un’alternativa all’università per i giovani che desiderano una forma di apprendimento più pratica”.

Le candidature potranno essere inviate sulla pagina dedicata del marchio britannico fino alle ore 12:00 del 22 Febbraio 2022, periodo al termine del quale inizierà il vero e proprio processo di selezione che si concluderà con l’assunzione dei tirocinanti nel settembre del prossimo anno.

Rolls-Royce presenterà entro il 2023 il modello Spectre, prima auto completamente elettrica del brand di lusso britannico che sarà il primo passo nella strategia di elettrificazione del marchio per raggiungere l'obiettivo di offrire solamente automobili alimentate a batteria a partire dal 2030.